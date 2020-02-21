قرار من اتحاد الكرة المصري بشأن “أحداث السوبر”

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، أن الأحداث التي شهدتها مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك بعد نهايتها والتصريحات المسيئة من بعض المسؤولين ضد الاتحاد سيتم بحثها جيدا من قبل لجنة الانضباط والأخلاق.

وأضاف الاتحاد أن لجنة الانضباط والأخلاق ستبحث التجاوزات التي وقعت بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، ومواجهتها بما يناسبها من قرارات لتحفظ هيبة الكرة المصرية، التي كانت محط أنظار العالم العربي في مهرجان رياضي كبير شهد له الجميع بحسم التنظيم والإعداد.

واندلع شجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك مباشرة بعد نهاية مباراة كأس السوبر المصري، التي توج بها الفارس الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية 4-3.

ودخل لاعبو الفريقين في شجار عنيف فور إحراز عبد الله جمعة الركلة الحاسمة لفوز الزمالك الذي قام باستفزاز جماهير الأهلي، ليقوم الحكم النرويجي بإشهار أكثر من بطاقة حمراء في وجه لاعبي الفريقين عقب المباراة.

كما رصدت عدسات الكاميرا تقبيل رئيس اللجنة الخماسية، عمرو الجنايني، لرأس لاعب الأهلي وليد سليمان أثناء مراسم تسليم الميداليات خلال عتاب بسبب ما جرى خلال اللقاء.

وفي السياق، وجه الاتحاد المصري لكرة القدم شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في مجلس أبوظبي الرياضي لدوره الكبير في نجاح تنظيم السوبر المصري بستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية.

وأكد الاتحاد المصري أن هذا النجاح الكبير الذي خرجت به هذه البطولة الخاصة لم يكن مفاجأة بل تم الإعداد له جيدا ولقي كل التعاون من كافة شركاء النجاح للاتحاد المصري لكرة القدم وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي وشركة برزينتيشن راعية الكرة المصرية.

كما وجه الاتحاد المصري التهنئة لنادي الزمالك بمناسبة فوزه بالسوبر المصري، كما تمنى حظا أطيب للنادي الأهلي في البطولات القادمة.

وأضاف الاتحاد أن لجنة الانضباط والأخلاق ستبحث التجاوزات التي وقعت بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، ومواجهتها بما يناسبها من قرارات لتحفظ هيبة الكرة المصرية، التي كانت محط أنظار العالم العربي في مهرجان رياضي كبير شهد له الجميع بحسم التنظيم والإعداد.

واندلع شجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك مباشرة بعد نهاية مباراة كأس السوبر المصري، التي توج بها الفارس الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية 4-3.

ودخل لاعبو الفريقين في شجار عنيف فور إحراز عبد الله جمعة الركلة الحاسمة لفوز الزمالك الذي قام باستفزاز جماهير الأهلي، ليقوم الحكم النرويجي بإشهار أكثر من بطاقة حمراء في وجه لاعبي الفريقين عقب المباراة.

كما رصدت عدسات الكاميرا تقبيل رئيس اللجنة الخماسية، عمرو الجنايني، لرأس لاعب الأهلي وليد سليمان أثناء مراسم تسليم الميداليات خلال عتاب بسبب ما جرى خلال اللقاء.

وفي السياق، وجه الاتحاد المصري لكرة القدم شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في مجلس أبوظبي الرياضي لدوره الكبير في نجاح تنظيم السوبر المصري بستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية.

وأكد الاتحاد المصري أن هذا النجاح الكبير الذي خرجت به هذه البطولة الخاصة لم يكن مفاجأة بل تم الإعداد له جيدا ولقي كل التعاون من كافة شركاء النجاح للاتحاد المصري لكرة القدم وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي وشركة برزينتيشن راعية الكرة المصرية.

كما وجه الاتحاد المصري التهنئة لنادي الزمالك بمناسبة فوزه بالسوبر المصري، كما تمنى حظا أطيب للنادي الأهلي في البطولات القادمة.