أشرف حكيمي “يشترط” للعودة إلى ريال مدريد

يعيش النجم المغربي أشرف حكيمي موسما استثنائيا في صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني، والذي يقضى في صفوفه الموسم الثاني معارا من نادي ريال مدريد، حيث يعد واحدا من أكثر اللاعبين إنتاجية في النادي الألماني، وتطور بشكل كبير كلاعب وأصبح أكثر تنوعا وقدرة على اللعب في أكثر من مركز.

ومع نهاية موسمه الثاني في بوروسيا دورتموند، سيكون على أشرف حكيمي أن يقيم خيارات مستقبله، حيث لا يزال ريال مدريد في الصورة، ويرغب في معرفة ما يفكر فيه المغربي الدولي، حيث يتبقى 3 أشهر حتى تلك اللحظة.

وقال حكيمي في تصريحات لبرنامج |إل لارجيرو” عبر إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، عقب فوز بوروسيا دورتموند على باريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2-1: “أريد أن أستمر في النمو وأحصل على الفرصة كما يفعلون معي هنا في ألمانيا. لقد أظهرت نوعية اللاعب الذي أنا عليه وقبل كل شيء أستمتع بما أقدمه”.

وأضاف “في يونيو قد يحدث أي شيء وسنرى ما يخبئه الصيف. في رأسي أريد أن ألعب أكثر وأستمر في النمو كما يحدث الآن”.

إلا أنه لم يستبعد سيناريو أن يقبل دورا بديلا في ريال مدريد، حيث أجاب بحيرة عن هذا السؤال: “يجب أن نرى ذلك أيضا”.

وتجاوز أداء أشرف حكيمي الأرقام، وهو ما جعل لوسيان فافر المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند يرى في المغربي الدولي قطعة لا غنى عنها في خططه وأصبح يستغله في أكثر من مركز.

وخلال الموسم الماضي، قرر المدرب السويسري استخدام حكيمي في كلا الجانبين الأيمن والأيسر دفاعيا، ثم بعدما لمس تطوره اعتمد عليه هجوميا، وقد أدى ذلك إلى تحسين أدائه في أكثر من مركز في الرسم المتحور لمدرب بوروسيا دورتموند.

وكشفت الأرقام أن حكيمي تكيف مع الكرة الألمانية، حيث خاض في الموسم الماضي 2349 دقيقة موزعة على 28 مباراة وسجل 3 أهداف ومنح 7 تمريرات حاسمة.

أما الموسم الحالي، لعب مع بوروسيا دورتموند في 33 مباراة، وكان بديلا في 6 مباريات فقط، ولعب بالكامل في 23 مباراة، ومع مرور ثلثي الموسم، فإن المغربي الدولي قد حطم جميع أرقامه في الموسم الماضي، وشارك في 2543 دقيقة، وسجل 6 أهداف ومنح 9 تمريرات حاسمة، ومن بين الأهداف الستة، سجل 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بواقع هدفين أمام سلافيا براغ وإنتر ميلانو في دور المجموعات.

ومع نهاية موسمه الثاني في بوروسيا دورتموند، سيكون على أشرف حكيمي أن يقيم خيارات مستقبله، حيث لا يزال ريال مدريد في الصورة، ويرغب في معرفة ما يفكر فيه المغربي الدولي، حيث يتبقى 3 أشهر حتى تلك اللحظة.

وقال حكيمي في تصريحات لبرنامج |إل لارجيرو” عبر إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، عقب فوز بوروسيا دورتموند على باريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2-1: “أريد أن أستمر في النمو وأحصل على الفرصة كما يفعلون معي هنا في ألمانيا. لقد أظهرت نوعية اللاعب الذي أنا عليه وقبل كل شيء أستمتع بما أقدمه”.

وأضاف “في يونيو قد يحدث أي شيء وسنرى ما يخبئه الصيف. في رأسي أريد أن ألعب أكثر وأستمر في النمو كما يحدث الآن”.

إلا أنه لم يستبعد سيناريو أن يقبل دورا بديلا في ريال مدريد، حيث أجاب بحيرة عن هذا السؤال: “يجب أن نرى ذلك أيضا”.

وتجاوز أداء أشرف حكيمي الأرقام، وهو ما جعل لوسيان فافر المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند يرى في المغربي الدولي قطعة لا غنى عنها في خططه وأصبح يستغله في أكثر من مركز.

وخلال الموسم الماضي، قرر المدرب السويسري استخدام حكيمي في كلا الجانبين الأيمن والأيسر دفاعيا، ثم بعدما لمس تطوره اعتمد عليه هجوميا، وقد أدى ذلك إلى تحسين أدائه في أكثر من مركز في الرسم المتحور لمدرب بوروسيا دورتموند.

وكشفت الأرقام أن حكيمي تكيف مع الكرة الألمانية، حيث خاض في الموسم الماضي 2349 دقيقة موزعة على 28 مباراة وسجل 3 أهداف ومنح 7 تمريرات حاسمة.

أما الموسم الحالي، لعب مع بوروسيا دورتموند في 33 مباراة، وكان بديلا في 6 مباريات فقط، ولعب بالكامل في 23 مباراة، ومع مرور ثلثي الموسم، فإن المغربي الدولي قد حطم جميع أرقامه في الموسم الماضي، وشارك في 2543 دقيقة، وسجل 6 أهداف ومنح 9 تمريرات حاسمة، ومن بين الأهداف الستة، سجل 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بواقع هدفين أمام سلافيا براغ وإنتر ميلانو في دور المجموعات.