ليفاندوفسكي ينقذ بايرن ميونيخ.. وخطأ فادح لنوير

أهدر بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم تقدمه مرتين واحتاج لهدف قبل النهاية بدقيقتين عبر روبرت ليفاندوفسكي ليهزم ضيفه بادربورن متذيل الترتيب 3-2، الجمعة.

ورفع النادي البافاري، الذي سيواجه تشلسي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، رصيده إلى 49 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن رازن بال شبورت لايبزيغ الذي سيواجه شالكه خارج أرضه السبت.

وتقدم بايرن، الذي كان يتوقع مواجهة أسهل من ذلك بكثير قبل رحلته إلى لندن، عبر سيرغ جنابري في الدقيقة 25.

وتعادل الضيوف قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة عندما ارتكب الحارس مانويل نوير خطأ فادحا وأخفق في إبعاد الكرة بعد خروجه من منطقة الجزاء ليخطفها دينيس سربيني ويضع الكرة بين قدمي نوير قبل أن يسدد في المرمى.

وأعاد ليفاندوفسكي، الذي كان قريبا من هز الشباك مرتين لكن ليوبولد تسنجرلي حارس بادربورن تصدى لهاتين المحاولتين بنجاح، التقدم لبايرن في الدقيقة 70 بعد تمريرة عرضية من جنابري لكن بعدها لم يهدأ الضيوف.

وأدرك سفين ميشيل التعادل لبادربورن بعد هجمة مرتدة أخرى اخترقت دفاع بايرن ميونيخ ليتابع ميشيل تسديدة ارتدت من يد نوير ويضع الكرة في الشباك.

ونجح ليفاندوفسكي في التسجيل مجددا إثر تمريرة عرضية اخرى من جنابري ليحرز هدف الفوز ويرفع رصيده إلى 25 هدفا في 23 مباراة بالدوري.

ورفع النادي البافاري، الذي سيواجه تشلسي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، رصيده إلى 49 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن رازن بال شبورت لايبزيغ الذي سيواجه شالكه خارج أرضه السبت.

وتقدم بايرن، الذي كان يتوقع مواجهة أسهل من ذلك بكثير قبل رحلته إلى لندن، عبر سيرغ جنابري في الدقيقة 25.

وتعادل الضيوف قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة عندما ارتكب الحارس مانويل نوير خطأ فادحا وأخفق في إبعاد الكرة بعد خروجه من منطقة الجزاء ليخطفها دينيس سربيني ويضع الكرة بين قدمي نوير قبل أن يسدد في المرمى.

وأعاد ليفاندوفسكي، الذي كان قريبا من هز الشباك مرتين لكن ليوبولد تسنجرلي حارس بادربورن تصدى لهاتين المحاولتين بنجاح، التقدم لبايرن في الدقيقة 70 بعد تمريرة عرضية من جنابري لكن بعدها لم يهدأ الضيوف.

وأدرك سفين ميشيل التعادل لبادربورن بعد هجمة مرتدة أخرى اخترقت دفاع بايرن ميونيخ ليتابع ميشيل تسديدة ارتدت من يد نوير ويضع الكرة في الشباك.

ونجح ليفاندوفسكي في التسجيل مجددا إثر تمريرة عرضية اخرى من جنابري ليحرز هدف الفوز ويرفع رصيده إلى 25 هدفا في 23 مباراة بالدوري.