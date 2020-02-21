مورينيو يعلن هدف توتنهام.. “سيكون أمرا لا يصدق”

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو أن إنهاء توتنهام الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيكون أمرا “لا يصدق” وسيضارع أعظم إنجازاته كمدرب.

وكان توتنهام يحتل المركز 14 متأخرا بفارق 12 نقطة عن تشلسي صاحب المركز الثالث و11 نقطة عن المربع الذهبي حين تولى مورينيو المسؤولية خلفا لماوريسيو بوكيتينو في نوفمبر.

والسبت سيواجه تشلسي في ملعب ستامفورد بريدج وهو يعلم أن الانتصار سيجعله يتفوق على فريق مورينيو السابق ويتقدم للمربع الذهبي.

وقال مورينيو يوما إن الحصول على المركز الثاني مع مانشستر يونايتد بفارق 19 نقطة خلف مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 كانوا حدا من أعظم الانجازات التي حققها على مدار مسيرته العامرة بالألقاب.

لكنه قال إن إنهاء الموسم الحالي ضمن المربع الذهبي مع توتنهام سيتفوق على هذا الإنجاز خاصة في ظل غياب ثنائي الهجوم المؤثر هاري كين وسون هيونغ-مين.

وأبلغ مورينيو الصحفيين في ملعب التدريب الخاص بالنادي، الجمعة “الإحصاءات تكون سخيفة جدا في بعض الأحيان خاصة عندما يحاول الناس التركيز على الإحصاءات الكمية ونسيان أن كرة القدم ترتكز على أمور تتعلق بالكيف والكفاءة”.

وتابع “لكن لو أردتم التركيز على الأرقام فان هاري وسون يسجلان أغلب أهداف الفريق ولذا أرى أنه ليس فقط من منظور شخصي إذا نجحت هذه المجموعة من اللاعبين في إنهاء الموسم في المربع الذهبي بدون هاري وسون فإنه سيكون إنجازا لا يصدق”.

وبناء على إحصاءات الدوري الممتاز منذ أن تولى مورينيو المسؤولية حقق ليفربول ومانشستر سيتي وحدهما عددا أكبر من النقاط من توتنهام في آخر 14 مباراة.

وفي تلك الفترة حقق توتنهام 11 نقطة أكثر من تشلسي.

وقال مورينيو “لو طلبتم رأيي كنت سأفضل بدء العمل مع اللاعبين في الأول من يوليو وأن أبدأ فترة الاعداد للموسم بدون إصابات وعلى قدم المساواة مع الفرق الأخرى.

“لكن الأولاد قاموا بعمل رائع وأعادوا أنفسهم إلى المكانة التي نستحقها. في 3 أشهر تطور الفريق وتقدم من المراكز القريبة من الهبوط حتى أصبح على بعد نقطة واحدة من المربع الذهبي. قام الجميع بعمل رائع”.

وتابع “حصلنا على فرصة مستحقة للقتال. البعض يقول إن إنهاء الموسم في المربع الذهبي سيكون أمرا مستحيلا لكننا مستعدون للقتال”.

ورغم تراجع مستوى تشلسي قال مورينيو إن فريق المدرب فرانك لامبارد مرشح بقوة لاحتلال المركز الرابع في نهاية الموسم وإن عودته إلى ملعب ستامفورد بريدج الذي فاز فيه بثلاثة ألقاب للدوري الممتاز خلال فترتين سابقتين في تدريب تشلسي لا يحمل أي دلالة خاصة.

وقال “الفارق الوحيد إنني في نهاية المباراة استطيع السير من الملعب إلى منزلي. لكن حتى هذه الميزة لن أستغلها. سأعود مع لاعبي فريقي”.

وكان توتنهام يحتل المركز 14 متأخرا بفارق 12 نقطة عن تشلسي صاحب المركز الثالث و11 نقطة عن المربع الذهبي حين تولى مورينيو المسؤولية خلفا لماوريسيو بوكيتينو في نوفمبر.

والسبت سيواجه تشلسي في ملعب ستامفورد بريدج وهو يعلم أن الانتصار سيجعله يتفوق على فريق مورينيو السابق ويتقدم للمربع الذهبي.

وقال مورينيو يوما إن الحصول على المركز الثاني مع مانشستر يونايتد بفارق 19 نقطة خلف مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 كانوا حدا من أعظم الانجازات التي حققها على مدار مسيرته العامرة بالألقاب.

لكنه قال إن إنهاء الموسم الحالي ضمن المربع الذهبي مع توتنهام سيتفوق على هذا الإنجاز خاصة في ظل غياب ثنائي الهجوم المؤثر هاري كين وسون هيونغ-مين.

وأبلغ مورينيو الصحفيين في ملعب التدريب الخاص بالنادي، الجمعة “الإحصاءات تكون سخيفة جدا في بعض الأحيان خاصة عندما يحاول الناس التركيز على الإحصاءات الكمية ونسيان أن كرة القدم ترتكز على أمور تتعلق بالكيف والكفاءة”.

وتابع “لكن لو أردتم التركيز على الأرقام فان هاري وسون يسجلان أغلب أهداف الفريق ولذا أرى أنه ليس فقط من منظور شخصي إذا نجحت هذه المجموعة من اللاعبين في إنهاء الموسم في المربع الذهبي بدون هاري وسون فإنه سيكون إنجازا لا يصدق”.

وبناء على إحصاءات الدوري الممتاز منذ أن تولى مورينيو المسؤولية حقق ليفربول ومانشستر سيتي وحدهما عددا أكبر من النقاط من توتنهام في آخر 14 مباراة.

وفي تلك الفترة حقق توتنهام 11 نقطة أكثر من تشلسي.

وقال مورينيو “لو طلبتم رأيي كنت سأفضل بدء العمل مع اللاعبين في الأول من يوليو وأن أبدأ فترة الاعداد للموسم بدون إصابات وعلى قدم المساواة مع الفرق الأخرى.

“لكن الأولاد قاموا بعمل رائع وأعادوا أنفسهم إلى المكانة التي نستحقها. في 3 أشهر تطور الفريق وتقدم من المراكز القريبة من الهبوط حتى أصبح على بعد نقطة واحدة من المربع الذهبي. قام الجميع بعمل رائع”.

وتابع “حصلنا على فرصة مستحقة للقتال. البعض يقول إن إنهاء الموسم في المربع الذهبي سيكون أمرا مستحيلا لكننا مستعدون للقتال”.

ورغم تراجع مستوى تشلسي قال مورينيو إن فريق المدرب فرانك لامبارد مرشح بقوة لاحتلال المركز الرابع في نهاية الموسم وإن عودته إلى ملعب ستامفورد بريدج الذي فاز فيه بثلاثة ألقاب للدوري الممتاز خلال فترتين سابقتين في تدريب تشلسي لا يحمل أي دلالة خاصة.

وقال “الفارق الوحيد إنني في نهاية المباراة استطيع السير من الملعب إلى منزلي. لكن حتى هذه الميزة لن أستغلها. سأعود مع لاعبي فريقي”.