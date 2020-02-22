تشلسي يتمسك بالمركز الرابع بثنائية في توتنهام

عاد أوليفييه جيرو وماركوس ألونسو إلى تشكيلة تشلسي الأساسية، وتركا بصمة مؤثرة، بعد أن هز الاثنان الشباك خلال الفوز 2-1 على توتنهام هوتسبير، في قمة لندنية، ضمن الصراع على المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وهذا الانتصار السادس فقط لتشلسي في 14 مباراة بملعبه في الدوري هذا الموسم، لكنه يبقى في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ولديه 44 نقطة من 27 مباراة، متقدما بأربع نقاط على توتنهام.

وهددت سلسلة من النتائج المتواضعة مركز تشلسي، لكنه تحكم في القمة بعد أن سجل الفرنسي جيرو، الذي خاض أول مباراة أساسية في الدوري منذ نوفمبر الماضي، الهدف الأول بعد ربع ساعة.

وضاعف الإسباني ألونسو، العائد ليلعب مباراته الأساسية السابعة في الدوري عقب خروجه من حسابات المدرب فرانك لامبارد، التقدم بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى في ستامفورد بريدج.

وأحرز توتنهام هدفا لحفظ ماء الوجه عن طريق أنطونيو روديغر بالخطأ في مرماه، لكن أصحاب الضيافة استحقوا الانتصار، واحتفل لامبارد بفوزه الثاني هذا الموسم على جوزيه مورينيو مدرب تشلسي السابق، بعد التغلب 2-صفر على توتنهام، في ديسمبر الماضي.

وكان يمكن لتشلسي توسيع الفارق، لكن حارس توتنهام هوغو لوريس أنقذ عدة محاولات، كما سدد ألونسو ركلة حرة ارتدت من العارضة.

ودخل توتنهام اللقاء بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وكان يهدف لتخطي تشلسي في جدول الترتيب، لكن في غياب ثنائي الهجوم البارز هاري كين وسون هيونغ-مين للإصابة، وصل للمرمى على فترات متقطعة.

وهذا الانتصار السادس فقط لتشلسي في 14 مباراة بملعبه في الدوري هذا الموسم، لكنه يبقى في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ولديه 44 نقطة من 27 مباراة، متقدما بأربع نقاط على توتنهام.

وهددت سلسلة من النتائج المتواضعة مركز تشلسي، لكنه تحكم في القمة بعد أن سجل الفرنسي جيرو، الذي خاض أول مباراة أساسية في الدوري منذ نوفمبر الماضي، الهدف الأول بعد ربع ساعة.

وضاعف الإسباني ألونسو، العائد ليلعب مباراته الأساسية السابعة في الدوري عقب خروجه من حسابات المدرب فرانك لامبارد، التقدم بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى في ستامفورد بريدج.

وأحرز توتنهام هدفا لحفظ ماء الوجه عن طريق أنطونيو روديغر بالخطأ في مرماه، لكن أصحاب الضيافة استحقوا الانتصار، واحتفل لامبارد بفوزه الثاني هذا الموسم على جوزيه مورينيو مدرب تشلسي السابق، بعد التغلب 2-صفر على توتنهام، في ديسمبر الماضي.

وكان يمكن لتشلسي توسيع الفارق، لكن حارس توتنهام هوغو لوريس أنقذ عدة محاولات، كما سدد ألونسو ركلة حرة ارتدت من العارضة.

ودخل توتنهام اللقاء بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وكان يهدف لتخطي تشلسي في جدول الترتيب، لكن في غياب ثنائي الهجوم البارز هاري كين وسون هيونغ-مين للإصابة، وصل للمرمى على فترات متقطعة.