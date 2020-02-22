موراليس يقود ليفانتي لإسقاط ريال مدريد من صدارة الليغا

خسر ريال مدريد 1-صفر أمام ليفانتي ليفقد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت وازدادت معاناته بإصابة إيدن هازارد قبل أربعة أيام من لقاء مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وسجل خوسيه لويس موراليس مهاجم ليفانتي هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية في الدقيقة 79 حيث هز شباك الحارس تيبو كورتوا بتسديدة مباشرة من زاوية ضيقة.

ومني ريال بخسارته الأولى في الدوري المحلي منذ أكتوبر ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 53 نقطة من 25 مباراة وبفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب الذي سحق إيبار 5-صفر.

وأهدر هازارد، المنضم في صفقة ضخمة لريال قبل انطلاق الموسم، أخطر فرصة للفريق الزائر ثم خرج من الملعب مصابا بعد دقائق قليلة في مباراته الثانية فقط بعد العودة من إصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب لحوالي ثلاثة أشهر.

وسجل خوسيه لويس موراليس مهاجم ليفانتي هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية في الدقيقة 79 حيث هز شباك الحارس تيبو كورتوا بتسديدة مباشرة من زاوية ضيقة.

ومني ريال بخسارته الأولى في الدوري المحلي منذ أكتوبر ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 53 نقطة من 25 مباراة وبفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب الذي سحق إيبار 5-صفر.

وأهدر هازارد، المنضم في صفقة ضخمة لريال قبل انطلاق الموسم، أخطر فرصة للفريق الزائر ثم خرج من الملعب مصابا بعد دقائق قليلة في مباراته الثانية فقط بعد العودة من إصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب لحوالي ثلاثة أشهر.