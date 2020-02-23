نجم البرازيل يكذب مقتله بصورة “خاصة جدا”

بعد انتشار أنباء عن مقتله، فند النجم البرازيلي السابق أدريانو هذه الأنباء بطريقة غريبة، واكبت غرابة حياته الشخصية.

فمنذ اعتزاله كرة القدم في 2014، انخرط الدولي السابق أدريانو في حياة العصابات ببلده البرازيل، لتروج أنباء عن مقتله عن طريق مسلحين قبل أيام.

إلا أن الهداف السابق قرر تكذيب الشائعات بنشر صورة له على حسابه بموقع إنستغرام، ظهر فيها وهو يبتسم، كما بدا عليه الكبر في السن.

وكتب أدريانو على الصورة: “أنا حي وأنا في المنزل”، قبل أن ينشر صورة أخرى له وهو مستلق على السرير.

واشتهر أدريانو كونه واحدا من أفضل المهاجمين في العالم، خلال لعبه مع إنتر ميلانو الإيطالي، في الفترة بين 2004 و2008.

وكان أدريانو ضمن جيل برازيلي “ذهبي”، بصحبة رونالدو ورونالدينيو وكاكا ونجوم آخرين، لكنه انخرط في عالم الجريمة في أحياء البرازيل بعد اعتزاله رسميا في 2014.

فمنذ اعتزاله كرة القدم في 2014، انخرط الدولي السابق أدريانو في حياة العصابات ببلده البرازيل، لتروج أنباء عن مقتله عن طريق مسلحين قبل أيام.

إلا أن الهداف السابق قرر تكذيب الشائعات بنشر صورة له على حسابه بموقع إنستغرام، ظهر فيها وهو يبتسم، كما بدا عليه الكبر في السن.

وكتب أدريانو على الصورة: “أنا حي وأنا في المنزل”، قبل أن ينشر صورة أخرى له وهو مستلق على السرير.

واشتهر أدريانو كونه واحدا من أفضل المهاجمين في العالم، خلال لعبه مع إنتر ميلانو الإيطالي، في الفترة بين 2004 و2008.

وكان أدريانو ضمن جيل برازيلي “ذهبي”، بصحبة رونالدو ورونالدينيو وكاكا ونجوم آخرين، لكنه انخرط في عالم الجريمة في أحياء البرازيل بعد اعتزاله رسميا في 2014.