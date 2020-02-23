الريال يعلن إصابة هازارد.. من دون أن يحدد فترة غيابه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الأحد، أن نجمه البلجيكي إدين هازارد يعاني من كسر في الكاحل الأيمن، من دون أن يحدد فترة غيابه في خضم مرحلة مفصلية للفريق على المستويين المحلي والقاري.

وأوضح في بيان “على إثر الفحوص التي أجريت اليوم على لاعبنا إدين هازارد من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بكسر” في إحدى عظام الكاحل الأيمن.

وأشار البيان إلى أن الطاقم الطبي “سيواصل تقييم فترة تعافيه”.

وأصيب هازارد خلال المباراة ضد المضيف ليفانتي، السبت، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني، والتي خسرها ريال بهدف نظيف.

وقال زيدان بعد خسارة الفريق أما ليفانتي، وهي الثانية للريال هذا الموسم في الليغا، إن الإصابة الجديدة لهازارد بالكاحل “لا تبدو جيدة لأنه يتألم في موضع إصابته السابقة”، موضحا أن “موضع الإصابة السابقة قد يصبح ضعيفا”.

ويأتي غيابه المتجدد قبل أيام من مواجهتين مرتقبتين ضد مانشستر سيتي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، و”الكلاسيكو” الإسباني ضد الغريم برشلونة في الدوري المحلي.

وقد تكون إصابة هازارد “مفيدة” للفريق “الملكي”، الذي لعب بشكل أفضل خلال غيابه عن الفريق، بالرغم من أن النادي أنفق أكثر من 100 مليون يورو للتعاقد معه من تشلسي الإنجليزي.

واستنادا للأرقام، حقق ريال مدريد 14 انتصارا من أصل 21 مباراة من دون هازارد، بنسبة فوز وصلت لـ67 بالمئة.

بينما انخفضت النسبة إلى 53 بالمئة، مع وجود هازارد في التشكيلة، حيث حقق الفريق 8 انتصارات من 15 لقاء.

وأوضح في بيان “على إثر الفحوص التي أجريت اليوم على لاعبنا إدين هازارد من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بكسر” في إحدى عظام الكاحل الأيمن.

وأشار البيان إلى أن الطاقم الطبي “سيواصل تقييم فترة تعافيه”.

وأصيب هازارد خلال المباراة ضد المضيف ليفانتي، السبت، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني، والتي خسرها ريال بهدف نظيف.

وقال زيدان بعد خسارة الفريق أما ليفانتي، وهي الثانية للريال هذا الموسم في الليغا، إن الإصابة الجديدة لهازارد بالكاحل “لا تبدو جيدة لأنه يتألم في موضع إصابته السابقة”، موضحا أن “موضع الإصابة السابقة قد يصبح ضعيفا”.

ويأتي غيابه المتجدد قبل أيام من مواجهتين مرتقبتين ضد مانشستر سيتي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، و”الكلاسيكو” الإسباني ضد الغريم برشلونة في الدوري المحلي.

وقد تكون إصابة هازارد “مفيدة” للفريق “الملكي”، الذي لعب بشكل أفضل خلال غيابه عن الفريق، بالرغم من أن النادي أنفق أكثر من 100 مليون يورو للتعاقد معه من تشلسي الإنجليزي.

واستنادا للأرقام، حقق ريال مدريد 14 انتصارا من أصل 21 مباراة من دون هازارد، بنسبة فوز وصلت لـ67 بالمئة.

بينما انخفضت النسبة إلى 53 بالمئة، مع وجود هازارد في التشكيلة، حيث حقق الفريق 8 انتصارات من 15 لقاء.