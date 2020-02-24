بسبب كورونا.. تأجيل انطلاق دوري كوريا الجنوبية

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، الإثنين، إن رابطة دوري كرة القدم المحلية قررت تأجيل انطلاق الموسم الجديد للبطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وكان من المقرر أن تنطلق مباريات الموسم الجديد في كوريا الجنوبية السبت المقبل.

واتخذ قرار تأجيل جميع المباريات خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة الرابطة عقد في العاصمة سول.

وقالت يونهاب أيضا إن الرابطة طلبت من ممثلي كوريا الجنوبية الأربعة في دوري أبطال آسيا إقامة مبارياتهم خلف أبواب مغلقة ودون جمهور.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 161 حالة عدوى جديدة بالفيروس اليوم الاثنين ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة فيها إلى 763 إصابة.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إن الفيروس تسبب في وفاة 7 مواطنين حتى الآن.

وتسبب فيروس كورونا، الذي أصاب نحو 77 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 2500 في الصين منذ ظهوره، في إلغاء وتأجيل الكثير من الأحداث والأنشطة الرياضية في آسيا أيضا.

وقالت يونهاب، الاثنين، إن مدينة بوسان التي تبعد بنحو 450 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من سول “تفكر جديا” في تأجيل بطولة العالم لتنس الطاولة المقررة فيها في الشهر المقبل بسبب الفيروس أيضا.

وقال الاتحاد الدولي لتنس الطاولة والاتحاد الكوري الجنوبي للعبة إنهما سيطلبان النصيحة من منظمة الصحة العالمية، ومن حكومة كوريا الجنوبية فيما يتصل بإجراءات السلامة الخاصة بالبطولة.

وكان من المقرر أن تنطلق مباريات الموسم الجديد في كوريا الجنوبية السبت المقبل.

واتخذ قرار تأجيل جميع المباريات خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة الرابطة عقد في العاصمة سول.

وقالت يونهاب أيضا إن الرابطة طلبت من ممثلي كوريا الجنوبية الأربعة في دوري أبطال آسيا إقامة مبارياتهم خلف أبواب مغلقة ودون جمهور.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 161 حالة عدوى جديدة بالفيروس اليوم الاثنين ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة فيها إلى 763 إصابة.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إن الفيروس تسبب في وفاة 7 مواطنين حتى الآن.

وتسبب فيروس كورونا، الذي أصاب نحو 77 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 2500 في الصين منذ ظهوره، في إلغاء وتأجيل الكثير من الأحداث والأنشطة الرياضية في آسيا أيضا.

وقالت يونهاب، الاثنين، إن مدينة بوسان التي تبعد بنحو 450 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من سول “تفكر جديا” في تأجيل بطولة العالم لتنس الطاولة المقررة فيها في الشهر المقبل بسبب الفيروس أيضا.

وقال الاتحاد الدولي لتنس الطاولة والاتحاد الكوري الجنوبي للعبة إنهما سيطلبان النصيحة من منظمة الصحة العالمية، ومن حكومة كوريا الجنوبية فيما يتصل بإجراءات السلامة الخاصة بالبطولة.