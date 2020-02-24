غوارديولا يطالب لاعبيه بالقتال أمام ريال مدريد

أطلق مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا نداء إلى لاعبي فريقه يحثهم فيه على إظهار شخصيتهم المتميزة والقتال حتى آخر ثانية في مباراتهم المقبلة خارج أرضهم في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مواجهة ريال مدريد الإسباني بعد غد الأربعاء.

وسيواجه سيتي مهمة صعبة في مواجهة النادي الملكي الذي توج باللقب 13 مرة.

وعن المهمة المقبلة لفريقه قال غوارديولا الإسباني للصحفيين بعد الفوز 1-صفر على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز “سيتعين علينا إظهار شخصيتنا المتميزة وأنا أعرف أنني واللاعبين والنادي بكامله نريد القتال حتى النهاية من أجل هذا اللقب.

وتابع: “هذا هو الاختبار الحقيقي. ملوك البطولة في مواجهة فريق غير معتاد على خوض مثل هذه المباريات كثيرا لأن أفضل أداء لنا كان الوصول لقبل النهائي”.

وأردف: “لكن إذا أردت فعل هذا «الفوز باللقب» فسيكون عليك مواجهة مثل هذه الفرق عاجلا أو آجلا. وسيكون عليك الفوز على ريال مدريد وعلى برشلونة والفوز على بايرن ميونيخ. سيكون عليك الفوز على الفرق الكبيرة جدا.”

وأضاف غوارديولا “إذا نجحنا في المهمة فسنكون في قمة السعادة. وإن لم ننح فسنحاول في الموسم المقبل.. في الموسم المقبل لا أعرف لكن عندما يتسنى لنا اللعب فإننا سنعود.”

ولم يفز سيتي على ريال مدريد في أربع مواجهات سابقة في دوري الأبطال.

وسيواجه سيتي مهمة صعبة في مواجهة النادي الملكي الذي توج باللقب 13 مرة.

وعن المهمة المقبلة لفريقه قال غوارديولا الإسباني للصحفيين بعد الفوز 1-صفر على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز “سيتعين علينا إظهار شخصيتنا المتميزة وأنا أعرف أنني واللاعبين والنادي بكامله نريد القتال حتى النهاية من أجل هذا اللقب.

وتابع: “هذا هو الاختبار الحقيقي. ملوك البطولة في مواجهة فريق غير معتاد على خوض مثل هذه المباريات كثيرا لأن أفضل أداء لنا كان الوصول لقبل النهائي”.

وأردف: “لكن إذا أردت فعل هذا «الفوز باللقب» فسيكون عليك مواجهة مثل هذه الفرق عاجلا أو آجلا. وسيكون عليك الفوز على ريال مدريد وعلى برشلونة والفوز على بايرن ميونيخ. سيكون عليك الفوز على الفرق الكبيرة جدا.”

وأضاف غوارديولا “إذا نجحنا في المهمة فسنكون في قمة السعادة. وإن لم ننح فسنحاول في الموسم المقبل.. في الموسم المقبل لا أعرف لكن عندما يتسنى لنا اللعب فإننا سنعود.”

ولم يفز سيتي على ريال مدريد في أربع مواجهات سابقة في دوري الأبطال.