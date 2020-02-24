فيديو.. تهديدات نارية من مرتضى منصور ضد الخطيب واتحاد الكرة

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، تهديدات نارية إلى رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة عمر الجنايني، ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، منتقدا “الإصرار على الدفع بالفريقين للعب مباراة قمة ضمن الدوري”.

وكانت أزمة قد اشتعلت بين فريقي الأهلي والزمالك خلال مباراة السوبر التي خاضاها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، التي انتهت بشجار عنيف بين اللاعبين، أعقبه فرض عقوبات صارمة شملت الوقف لبقية الموسم ضد بعض اللاعبين.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو على صفحته بموقع فيسبوك، يظهر فيه خلال اجتماع مع لاعبي الزمالك، وعدد من إداريي النادي، وأطلق خلاله تصريحاته المثير للجدل.

وهدد منصور كلا من عمرو الجنايني، ومحمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بالسجن، قائلا: “أقسم بالله سأعتزل المحاماة إذا لم أحبسكما، بالاعتماد على القانون. لن أرسل لكما أشخاصا «في إشارة إلى الاعتداء عليهما».. أنتما أكثر جبنا من ذلك”.

وتابع: “لماذا تصممون على أم «يطحن» لاعبو الأهلي والزمالك بعضهم في مباراة اليوم؟ ويدخلوا مباراتي صانداونز والترجي وهم مرهقون؟”.

ثم وجه منصور رسالة مطولة مليئة بالتهديدات والانتقادات، لرئيس النادي الأهلي، وقال: “محمود الخطيب.. لقد أصدرت بيانا تشير فيه إلى أنك من اللجنة «الخماسية» مثلي، فما دخلك بي أنا؟”.

وتابع: “محمود «بلاش» مرتضى منصور في جملة مفيدة.. لقد ظهرت أنا مع الإعلامي أحمد موسى وتكلمت عنكم بشكل محترم وراق، لكن من الواضح «إني تاعبك قوي»، بالرغم من أنك فاشل كرة”.

وهنا، تطرق منصور إلى “مهارات” الخطيب الكروية، معتبرا نفسه أفضل في هذا المجال من “بيبو”، خاصة وأنه مارس كرة القدم خلال دراسته الجامعية، على حد قوله.

وأضاف: “لو لم أكن الأول على دفعتي في الجامعة، مما دفعني للعمل وكيلا للنيابة، لكنت أكبر منك 100 مرة.. كما أنني عضو في النادي الأهلي منذ عام 1974، ولم تكن أنت ولدت حينها، أو ربما كنت تمد يدك لتأخذ النقود من النادي الأهلي”.

“ابعد عني”

وتابع: “ابعد عني وخليك في ناديك، مثل ما فعلت أنا عندما تكلمت عنكم بشكل محترم وقلت إن هناك لاعبين أخطأوا ويجب أن يعاقبوا، خرجت أنت بتصريحات تدافع فيها عن كهربا «لاعب الزمالك سابقا والأهلي حاليا». معظم بيانك كان عني أنا، لكنني لن أرد لأن ردي لن يكون في بيانات، وأنت ستبكي”.

وعلّق رئيس نادي الزمالك على مباراة فريقه أمام الأهلي ضمن الدوري المصري، وقال: “لماذا التصميم على إقامة مباراة تخسر مصر أولادها؟”.

“التحكيم والأهلي”

ثم وجه حديثه للخطيب، وتابع: “كنت أعتقد أن حماية لاعبيك مهم بالنسبة لك وبالتالي أن ترفض خوض المباراة!.. ألست بطل الدوري؟.. «أدي بوسة على الدوري وبوسة على الحكام اللي إدوك الدوري، عايز حاجة مني تاني؟»”، في إشارة إلى أن حكام مباريات الدوري المصري ساعدوا الأهلي على التصدر.

وكان من المفترض أن يخوض الزمالك والأهلي مباراة الدوري في تمام السابعة والنصف مساء الاثنين، إلا أن المباراة تأجلت لمدة ساعة بسبب تعطل الحافلة التي تقل لاعبي فريق الناشئين لدى الزمالك، بعد قرار النادي عدم إشراك الفريق الأول.

وكانت أزمة قد اشتعلت بين فريقي الأهلي والزمالك خلال مباراة السوبر التي خاضاها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، التي انتهت بشجار عنيف بين اللاعبين، أعقبه فرض عقوبات صارمة شملت الوقف لبقية الموسم ضد بعض اللاعبين.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو على صفحته بموقع فيسبوك، يظهر فيه خلال اجتماع مع لاعبي الزمالك، وعدد من إداريي النادي، وأطلق خلاله تصريحاته المثير للجدل.

وهدد منصور كلا من عمرو الجنايني، ومحمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بالسجن، قائلا: “أقسم بالله سأعتزل المحاماة إذا لم أحبسكما، بالاعتماد على القانون. لن أرسل لكما أشخاصا «في إشارة إلى الاعتداء عليهما».. أنتما أكثر جبنا من ذلك”.

وتابع: “لماذا تصممون على أم «يطحن» لاعبو الأهلي والزمالك بعضهم في مباراة اليوم؟ ويدخلوا مباراتي صانداونز والترجي وهم مرهقون؟”.

ثم وجه منصور رسالة مطولة مليئة بالتهديدات والانتقادات، لرئيس النادي الأهلي، وقال: “محمود الخطيب.. لقد أصدرت بيانا تشير فيه إلى أنك من اللجنة «الخماسية» مثلي، فما دخلك بي أنا؟”.

وتابع: “محمود «بلاش» مرتضى منصور في جملة مفيدة.. لقد ظهرت أنا مع الإعلامي أحمد موسى وتكلمت عنكم بشكل محترم وراق، لكن من الواضح «إني تاعبك قوي»، بالرغم من أنك فاشل كرة”.

وهنا، تطرق منصور إلى “مهارات” الخطيب الكروية، معتبرا نفسه أفضل في هذا المجال من “بيبو”، خاصة وأنه مارس كرة القدم خلال دراسته الجامعية، على حد قوله.

وأضاف: “لو لم أكن الأول على دفعتي في الجامعة، مما دفعني للعمل وكيلا للنيابة، لكنت أكبر منك 100 مرة.. كما أنني عضو في النادي الأهلي منذ عام 1974، ولم تكن أنت ولدت حينها، أو ربما كنت تمد يدك لتأخذ النقود من النادي الأهلي”.

“ابعد عني”

وتابع: “ابعد عني وخليك في ناديك، مثل ما فعلت أنا عندما تكلمت عنكم بشكل محترم وقلت إن هناك لاعبين أخطأوا ويجب أن يعاقبوا، خرجت أنت بتصريحات تدافع فيها عن كهربا «لاعب الزمالك سابقا والأهلي حاليا». معظم بيانك كان عني أنا، لكنني لن أرد لأن ردي لن يكون في بيانات، وأنت ستبكي”.

وعلّق رئيس نادي الزمالك على مباراة فريقه أمام الأهلي ضمن الدوري المصري، وقال: “لماذا التصميم على إقامة مباراة تخسر مصر أولادها؟”.

“التحكيم والأهلي”

ثم وجه حديثه للخطيب، وتابع: “كنت أعتقد أن حماية لاعبيك مهم بالنسبة لك وبالتالي أن ترفض خوض المباراة!.. ألست بطل الدوري؟.. «أدي بوسة على الدوري وبوسة على الحكام اللي إدوك الدوري، عايز حاجة مني تاني؟»”، في إشارة إلى أن حكام مباريات الدوري المصري ساعدوا الأهلي على التصدر.

وكان من المفترض أن يخوض الزمالك والأهلي مباراة الدوري في تمام السابعة والنصف مساء الاثنين، إلا أن المباراة تأجلت لمدة ساعة بسبب تعطل الحافلة التي تقل لاعبي فريق الناشئين لدى الزمالك، بعد قرار النادي عدم إشراك الفريق الأول.