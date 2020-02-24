بعد غياب الزمالك.. إعلان فوز الأهلي في قمة “لم تُلعب”

لم يحضر لاعبو نادي الزمالك، مساء الاثنين، إلى استاد القاهرة الدولي، للمشاركة في قمة الدوري المصري، الأمر الذي جعل الحكم يعلن فوز الأهلي.

وكان الاتحاد المصري أعلن في وقت سابق تأخير لقاء القمة لمدة ساعة، نظرا لموجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وبعد حلول موعد المباراة، نزل لاعبو الأهلي إلى أرضية الملعب بحضور الطاقم التحكيمي، فيما لوحظ غياب لاعبي الزمالك.

وانتظر حكم اللقاء لمدة 20 دقيقة، قبل أن يعلن فوز الأهلي بعد تأكيد انسحاب الزمالك.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن حافلة الزمالك تعطلت حين كانت في طريقها إلى الملعب، مشيرة إلى أن إدارة الفريق توجهت إلى أحد أقسام الشرطة لتحرير محضر بالواقعة لإثباتها، وإرسالها إلى اتحاد الكرة.

وقال موقع “اليوم السابع” إن لاعبي الزمالك غادروا حافلة الفريق في اتجاه منازلهم.

وسبق المباراة جدل كبير، خصوصا بعدما راجت أخبار مفادها أن الزمالك قرر عدم المشاركة، احتجاجا على عقوبات اتحاد الكرة بحقه، عقب أحداث مباراة السوبر المصري، الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق الاثنين، عقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا، من أجل حسم موقف الفريق الأول من المشاركة، ليتقرر بعدها تشكيل لائحة من الشباب والناشئين لخوض القمة أمام الأهلي.

وكانت الأزمة قد اشتعلت بين الفريقين خلال مباراة السوبر التي خاضاها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، وانتهت بشجار عنيف بين اللاعبين، أعقبه فرض عقوبات صارمة شملت الوقف لبقية الموسم ضد بعض اللاعبين.

وكان الاتحاد المصري أعلن في وقت سابق تأخير لقاء القمة لمدة ساعة، نظرا لموجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وبعد حلول موعد المباراة، نزل لاعبو الأهلي إلى أرضية الملعب بحضور الطاقم التحكيمي، فيما لوحظ غياب لاعبي الزمالك.

وانتظر حكم اللقاء لمدة 20 دقيقة، قبل أن يعلن فوز الأهلي بعد تأكيد انسحاب الزمالك.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن حافلة الزمالك تعطلت حين كانت في طريقها إلى الملعب، مشيرة إلى أن إدارة الفريق توجهت إلى أحد أقسام الشرطة لتحرير محضر بالواقعة لإثباتها، وإرسالها إلى اتحاد الكرة.

وقال موقع “اليوم السابع” إن لاعبي الزمالك غادروا حافلة الفريق في اتجاه منازلهم.

وسبق المباراة جدل كبير، خصوصا بعدما راجت أخبار مفادها أن الزمالك قرر عدم المشاركة، احتجاجا على عقوبات اتحاد الكرة بحقه، عقب أحداث مباراة السوبر المصري، الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق الاثنين، عقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا، من أجل حسم موقف الفريق الأول من المشاركة، ليتقرر بعدها تشكيل لائحة من الشباب والناشئين لخوض القمة أمام الأهلي.

وكانت الأزمة قد اشتعلت بين الفريقين خلال مباراة السوبر التي خاضاها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، وانتهت بشجار عنيف بين اللاعبين، أعقبه فرض عقوبات صارمة شملت الوقف لبقية الموسم ضد بعض اللاعبين.