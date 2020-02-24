بعد غياب الزمالك.. الأهلي يفوز “افتراضيا” في قمة “لم تُلعب”

أطلق الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا صافرة نهاية المباراة التي لم تنطلق بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بسبب غياب لاعبي الفريق الأبيض عن ستاد القاهرة بعد إعلان تعطل حافلتهم وسوء الأحوال الجوية.

وقال الاتحاد المصري في بيان على صفحته بموقع فيسبوك”نأسف لهذا المشهد .. وستطبق اللائحة،

علما بأنه تم التنسيق مع الأمن، وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة”.

ووفق لائحة اتحاد الكرة، فإنه في حال عدم حضور أحد الفريقين، يعلن الفريق الآخر فائزا بنتيجة 2- صفر.

وكان من المقرر ان تنطلق المباراة عند السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، في أعقاب جدل واسع بعد الاشكالات التي شهدتها مباراة الكأس السوبر بين الفريقين في أبوظبي الأسبوع الماضي «فاز الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبي» والعقوبات القاسية التي فرضها الاتحاد عليهما، وقوبلت باعتراض الطرفين.

لكن الاتحاد المصري أعلن بداية تأخير الموعد ساعة واحدة “نظرا لموجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية”.

وفي ستاد خالٍ من المشجعين ومن دون وجود لاعبي الزمالك، أطلق الحكم صافرة البداية بعد الوقوف دقيقة صمت حدادا على الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي عمرو مصطفى، قبل أن يطلق بعد 20 دقيقة صافرة النهاية لعدم حضور الزمالك الى الملعب.

وانتظر حكم اللقاء لمدة 20 دقيقة، قبل أن يعلن ينهي المباراة بعد تأكيد انسحاب الزمالك.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن حافلة الزمالك تعطلت حين كانت في طريقها إلى الملعب، مشيرة إلى أن إدارة الفريق توجهت إلى أحد أقسام الشرطة لتحرير محضر بالواقعة لإثباتها، وإرسالها إلى اتحاد الكرة.

وكان طاقم التحكيم والأهلي قد وصلا إلى ستاد القاهرة الدولي قبل الموعد الأساسي للمباراة، بينما تأخرت حافلة الزمالك في ذلك.

وأشارت قناة “أون سبورت” المصرية الناقلة لمباريات الدوري، أن تأخر الزمالك سببه تعطل الحافلة التي تقل اللاعبين في منطقة وسط البلد بالعاصمة المصرية.

وفي اتصال هاتفي مع القناة قبل عدم الحضور الى الملعب، قال المدير الفني لفريق الناشئين في الزمالك أحمد عبد المقصود “أمضينا ثلاث ساعات في الطريق، وزحمة كبيرة، والحافلة تعطلت فوق 6 أكتوبر”، في إشارة الى أحد أبرز الجسور الرئيسية في القاهرة.

وسبق المباراة جدل كبير، خصوصا بعدما راجت أخبار مفادها أن الزمالك قرر عدم المشاركة، احتجاجا على عقوبات اتحاد الكرة بحقه، عقب أحداث مباراة السوبر المصري، الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق الاثنين، عقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا، من أجل حسم موقف الفريق الأول من المشاركة، ليتقرر بعدها تشكيل قائمة من الشباب والناشئين لخوض القمة أمام الأهلي.

وكانت الأزمة قد اشتعلت بين الفريقين خلال مباراة السوبر التي خاضاها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، وانتهت بشجار عنيف بين اللاعبين، أعقبه فرض عقوبات صارمة شملت الوقف لبقية الموسم ضد بعض اللاعبين.

وقال الاتحاد المصري في بيان على صفحته بموقع فيسبوك”نأسف لهذا المشهد .. وستطبق اللائحة،

علما بأنه تم التنسيق مع الأمن، وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة”.

ووفق لائحة اتحاد الكرة، فإنه في حال عدم حضور أحد الفريقين، يعلن الفريق الآخر فائزا بنتيجة 2- صفر.

وكان من المقرر ان تنطلق المباراة عند السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، في أعقاب جدل واسع بعد الاشكالات التي شهدتها مباراة الكأس السوبر بين الفريقين في أبوظبي الأسبوع الماضي «فاز الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبي» والعقوبات القاسية التي فرضها الاتحاد عليهما، وقوبلت باعتراض الطرفين.

لكن الاتحاد المصري أعلن بداية تأخير الموعد ساعة واحدة “نظرا لموجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية”.

وفي ستاد خالٍ من المشجعين ومن دون وجود لاعبي الزمالك، أطلق الحكم صافرة البداية بعد الوقوف دقيقة صمت حدادا على الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي عمرو مصطفى، قبل أن يطلق بعد 20 دقيقة صافرة النهاية لعدم حضور الزمالك الى الملعب.

وانتظر حكم اللقاء لمدة 20 دقيقة، قبل أن يعلن ينهي المباراة بعد تأكيد انسحاب الزمالك.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن حافلة الزمالك تعطلت حين كانت في طريقها إلى الملعب، مشيرة إلى أن إدارة الفريق توجهت إلى أحد أقسام الشرطة لتحرير محضر بالواقعة لإثباتها، وإرسالها إلى اتحاد الكرة.

وكان طاقم التحكيم والأهلي قد وصلا إلى ستاد القاهرة الدولي قبل الموعد الأساسي للمباراة، بينما تأخرت حافلة الزمالك في ذلك.

وأشارت قناة “أون سبورت” المصرية الناقلة لمباريات الدوري، أن تأخر الزمالك سببه تعطل الحافلة التي تقل اللاعبين في منطقة وسط البلد بالعاصمة المصرية.

وفي اتصال هاتفي مع القناة قبل عدم الحضور الى الملعب، قال المدير الفني لفريق الناشئين في الزمالك أحمد عبد المقصود “أمضينا ثلاث ساعات في الطريق، وزحمة كبيرة، والحافلة تعطلت فوق 6 أكتوبر”، في إشارة الى أحد أبرز الجسور الرئيسية في القاهرة.

وسبق المباراة جدل كبير، خصوصا بعدما راجت أخبار مفادها أن الزمالك قرر عدم المشاركة، احتجاجا على عقوبات اتحاد الكرة بحقه، عقب أحداث مباراة السوبر المصري، الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق الاثنين، عقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا، من أجل حسم موقف الفريق الأول من المشاركة، ليتقرر بعدها تشكيل قائمة من الشباب والناشئين لخوض القمة أمام الأهلي.

وكانت الأزمة قد اشتعلت بين الفريقين خلال مباراة السوبر التي خاضاها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، وانتهت بشجار عنيف بين اللاعبين، أعقبه فرض عقوبات صارمة شملت الوقف لبقية الموسم ضد بعض اللاعبين.