في ليلة أرنولد.. ليفربول ينجو من فخ وست هام “المهدد”

حول ليفربول تأخره بثنائية لفوز بثلاثية على وست هام يونايتد في الجولة الـ27 للدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب أنفيلد.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 79 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تحقيقه للفوز رقم 26 هذا الموسم، بفارق 22 عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 24 في المركز الـ18 وبات مهددا بالهبوط.

وسجل ثلاثية ليفربول جورجينو فينالدوم ومحمد صلاح وساديو ماني، بينما سجل ثنائية وست هام كل من عيسى ديوب وبابلو فورنالس.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 9 بضربة رأسية من الهولندي فينالدوم بعد عرضية رائعة من أليكس أرنولد، ليرد وست هام سريعا ويسجل التعادل في الدقيقة 12 برأسية من المدافع عيسى ديوب بعد ركلة ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني فاجأ وست هام أصحاب الأرض بهدف ثاني في الدقيقة 54 بتسديدة من فورنالس من داخل منطقة الجزاء، وتدخل سريعا يورغن كلوب المدير الفني لليفربول وأجرى تغيير هجومي بنزول أليكس تشامبرلين بدلا من نابي كيتا في الدقيقة 57.

ومع الضغط المستمر على دفاع وست هام نجم النجم المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من أندرو روبرتسون، فشل الحارس لوكاس فابيانسكي في التصدي لها.

واستمر ضغط ليفربول ليسجل ساديو ماني هدف الفوز في الدقيقة 81 بعد انطلاقة رائعة من الظهير الأيمن أرنولد الذي أرسل عرضية قابلها النجم السنغالي بوضع الكرة في الشباك الخالية.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 79 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تحقيقه للفوز رقم 26 هذا الموسم، بفارق 22 عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 24 في المركز الـ18 وبات مهددا بالهبوط.

وسجل ثلاثية ليفربول جورجينو فينالدوم ومحمد صلاح وساديو ماني، بينما سجل ثنائية وست هام كل من عيسى ديوب وبابلو فورنالس.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 9 بضربة رأسية من الهولندي فينالدوم بعد عرضية رائعة من أليكس أرنولد، ليرد وست هام سريعا ويسجل التعادل في الدقيقة 12 برأسية من المدافع عيسى ديوب بعد ركلة ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني فاجأ وست هام أصحاب الأرض بهدف ثاني في الدقيقة 54 بتسديدة من فورنالس من داخل منطقة الجزاء، وتدخل سريعا يورغن كلوب المدير الفني لليفربول وأجرى تغيير هجومي بنزول أليكس تشامبرلين بدلا من نابي كيتا في الدقيقة 57.

ومع الضغط المستمر على دفاع وست هام نجم النجم المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من أندرو روبرتسون، فشل الحارس لوكاس فابيانسكي في التصدي لها.

واستمر ضغط ليفربول ليسجل ساديو ماني هدف الفوز في الدقيقة 81 بعد انطلاقة رائعة من الظهير الأيمن أرنولد الذي أرسل عرضية قابلها النجم السنغالي بوضع الكرة في الشباك الخالية.