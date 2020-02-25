بالفيديو.. تسديدة “طائشة” تصيب المطبخ بدلا من المرمى

يقولون إن كرة القدم تحمل في طياتها، إلى جانب الإثارة والتشويق، جانبا غريبا وطريفا في نفس الوقت، وهذه التسديدة خير دليل على ذلك.

ومن اللحظات الغريبة في كرة القدم، ما حدث خلال مباراة لفريق هيرنفين الذي يحتل المركز العاشر، أمام ضيفه أدو دين هاغ، في بطولة الدوري الهولندي الممتاز.

أما نجم الحادثة الغريبة في هذه المباراة، فهو الكرواتي المعار من ميلان الإيطالي ألين خليلوفيتش.

حدثت الواقعة في ملعب هيرنفين، وتحديدا في الدقيقة 72 من المباراة عندما كان صاحب الأرض متأخرا بهدفين لهدف.

في تلك الدقيقة، أرسل خليلوفيتش كرة لولبية قوية من حافة مرمى الخصم، لكنها انتهت على نحو عجيب في مطبخ ملعب هيرنفين، فأطاحت بعض عبوات الطعام الكرتونية وأكياس الشيبس.

كما أفزعت التسديدة الطائشة عمال المطبخ، الذين ظهرت عليهم ملامح الخوف عندما دخلت الكرة إليهم فجأة ودون سابق إنذار.

ويبدو أن خليلوفيتش مشهور بهذا النوع من الكرات، ففي المباراة نفسها، وبعد 5 دقائق كرر الأمر نفسه من الزاوية نفسها، وبينما كانت الكرة تبدو في طريقها وراء خشبات المرمى، إذا بها تدخل الزاوية البعيدة للمرمى.

وبهدفه الجميل نجح خليلوفيتش في إحراز التعادل لفريقه هيرنفين، بالمباراة التي انتهت 2-2.

ومن اللحظات الغريبة في كرة القدم، ما حدث خلال مباراة لفريق هيرنفين الذي يحتل المركز العاشر، أمام ضيفه أدو دين هاغ، في بطولة الدوري الهولندي الممتاز.

أما نجم الحادثة الغريبة في هذه المباراة، فهو الكرواتي المعار من ميلان الإيطالي ألين خليلوفيتش.

حدثت الواقعة في ملعب هيرنفين، وتحديدا في الدقيقة 72 من المباراة عندما كان صاحب الأرض متأخرا بهدفين لهدف.

في تلك الدقيقة، أرسل خليلوفيتش كرة لولبية قوية من حافة مرمى الخصم، لكنها انتهت على نحو عجيب في مطبخ ملعب هيرنفين، فأطاحت بعض عبوات الطعام الكرتونية وأكياس الشيبس.

كما أفزعت التسديدة الطائشة عمال المطبخ، الذين ظهرت عليهم ملامح الخوف عندما دخلت الكرة إليهم فجأة ودون سابق إنذار.

ويبدو أن خليلوفيتش مشهور بهذا النوع من الكرات، ففي المباراة نفسها، وبعد 5 دقائق كرر الأمر نفسه من الزاوية نفسها، وبينما كانت الكرة تبدو في طريقها وراء خشبات المرمى، إذا بها تدخل الزاوية البعيدة للمرمى.

وبهدفه الجميل نجح خليلوفيتش في إحراز التعادل لفريقه هيرنفين، بالمباراة التي انتهت 2-2.