بوغبا يصرح بـ”ما لا يريد”: ليفربول يستحق الدوري

قال بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، إن ليفربول يستحق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وبات بالفعل على أعتاب التتويج، مؤكدا أنه من المؤلم أن يتألق الفريق الغريم.

وفاز ليفربول 3-2 على وستهام يونايتد مساء الاثنين، ليصبح في حاجة إلى 12 نقطة لحصد لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما، بينما يأتي يونايتد خامسا وبفارق 38 نقطة عن غريمه المتصدر.

وفي تصريح لشبكة “إي إس بي إن”، قال بوغبا: “هم أفضل من الجميع بفارق واضح. لم يخسروا أي مباراة هذا الموسم في الدوري. لقد وضعوا يدا بالفعل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأضاف لاعب الوسط البالغ عمره 26 عاما: “هم أفضل من الموسم الماضي عندما فازوا بلقب دوري الأبطال ومن الموسم الذي سبقه عندما بلغوا نهائي دوري الأبطال”.

وتابع اللاعب الفرنسي الذي لم يلعب بعد خلال عام 2020 بسبب معاناته من الإصابة: “كلاعب في مانشستر يونايتد، وفي ظل التنافس بيننا، فإننا لا نريد فوزهم باللقب. لا نريد أن يفوز أي فريق آخر باللقب غيرنا، لكن كمحب لكرة القدم واحتراما للفرق المنافسة، يجب القول إنهم استحقوا الوجود في المكان الذي هم فيه اليوم”.

واختتم بوغبا حديثه قائلا إن فريق المدرب يورغن كلوب “تطور بشكل مستمر في السنوات الأخيرة الماضية”.

جدير بالذكر أن ليفربول فاز 26 مرة وتعادل مرة واحدة «مع مانشستر يونايتد»، في 27 جولة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وفاز ليفربول 3-2 على وستهام يونايتد مساء الاثنين، ليصبح في حاجة إلى 12 نقطة لحصد لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما، بينما يأتي يونايتد خامسا وبفارق 38 نقطة عن غريمه المتصدر.

وفي تصريح لشبكة “إي إس بي إن”، قال بوغبا: “هم أفضل من الجميع بفارق واضح. لم يخسروا أي مباراة هذا الموسم في الدوري. لقد وضعوا يدا بالفعل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأضاف لاعب الوسط البالغ عمره 26 عاما: “هم أفضل من الموسم الماضي عندما فازوا بلقب دوري الأبطال ومن الموسم الذي سبقه عندما بلغوا نهائي دوري الأبطال”.

وتابع اللاعب الفرنسي الذي لم يلعب بعد خلال عام 2020 بسبب معاناته من الإصابة: “كلاعب في مانشستر يونايتد، وفي ظل التنافس بيننا، فإننا لا نريد فوزهم باللقب. لا نريد أن يفوز أي فريق آخر باللقب غيرنا، لكن كمحب لكرة القدم واحتراما للفرق المنافسة، يجب القول إنهم استحقوا الوجود في المكان الذي هم فيه اليوم”.

واختتم بوغبا حديثه قائلا إن فريق المدرب يورغن كلوب “تطور بشكل مستمر في السنوات الأخيرة الماضية”.

جدير بالذكر أن ليفربول فاز 26 مرة وتعادل مرة واحدة «مع مانشستر يونايتد»، في 27 جولة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.