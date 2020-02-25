فيروس كورونا.. بيان من يوفنتوس بشأن سفر جمهوره

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء، أن مشجعيه سيسمح لهم السفر إلى فرنسا لحضور مواجهته ضد ليون في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء، على الرغم من المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال النادي الإيطالي في بيان له: “أعلنت السلطات الفرنسية ونادي ليون أنه لن يتم فرض أي قيود خاصة على مشجعي يوفنتوس”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن النادي: “سيتاح لمشجعي يوفنتوس حضور المباراة ضمن دوري الأبطال في غروباما ستاديوم بدون أي مشاكل”.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا إلى 283، منها 50 تم الإبلاغ عنها منذ الاثنين، كما ارتفع عدد الوفيات فيروس كورونا إلى سبعة أشخاص.

واتخذت العديد من الحكومات إجراءات إضافية تجاه المسافرين القادمين من إيطاليا، بما في ذلك منطقتي لومبارديا وفينيتو الشماليتين.

وتقع تورينو في منطقة بييمون الشمالية، حيث تم تأكيد ست حالات.

وقال النادي الإيطالي في بيان له: “أعلنت السلطات الفرنسية ونادي ليون أنه لن يتم فرض أي قيود خاصة على مشجعي يوفنتوس”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن النادي: “سيتاح لمشجعي يوفنتوس حضور المباراة ضمن دوري الأبطال في غروباما ستاديوم بدون أي مشاكل”.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا إلى 283، منها 50 تم الإبلاغ عنها منذ الاثنين، كما ارتفع عدد الوفيات فيروس كورونا إلى سبعة أشخاص.

واتخذت العديد من الحكومات إجراءات إضافية تجاه المسافرين القادمين من إيطاليا، بما في ذلك منطقتي لومبارديا وفينيتو الشماليتين.

وتقع تورينو في منطقة بييمون الشمالية، حيث تم تأكيد ست حالات.