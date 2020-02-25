فان دايك يكشف سر سيطرة ليفربول على “البريميرليغ”

قال الهولندي فيرجيل فان دايك، قلب دفاع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إن الهدوء تحت الضغط كان مفتاح سيطرة “الردز” الكاسحة على الدوري المحلي هذا الموسم.

ويبتعد ليفربول بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني بطل الموسمين الماضيين، بعد فوزه الأخير على وست هام 3-2 في المرحلة السابعة والعشرين، الاثنين، ويحتاج إلى أربعة انتصارات إضافية ليضمن لقبه الأول في ثلاثة عقود.

ويتعين على ليفربول خوض معارك كثيرة في طريقه للوصول إلى هذا الفارق الشاسع من النقاطـ، آخرها الاثنين حين تخلّف أمام وست هام 1-2 قبل 22 دقيقة على نهاية المباراة، فيما انتظر هدفا متأخرا لتخطي نوريتش سيتي مطلع الشهر الجاري.

وأشاد العملاق الهولندي بالصلابة الذهنية لزملائه الذين حققوا 26 فوزا «مع تعادل واحد» من أصل 27 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال المدافع الفارع الطول: “ألا تكون متوترا، هذا هو المفتاح الرئيس. استمر بالتقدم، استمر باللعب واستمر بالضغط. سيعاني الخصم من مشكلة في وقت من الأوقات اذا استمرينا بالقيام بالأمر عينه”.

وتابع فان دايك: “كانوا «وست هام» أفضل منا في الشوط الثاني، لعبوا جيدا لكن اعتقد ان عدم التوتر هو الأهم”.

وكان هدف الفرنسي عيسى ديوب لاعب وست هام، الأول الذي يتلقاه ليفربول على ملعب أنفيلد في 11 ساعة و27 دقيقة.

ويبتعد ليفربول بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني بطل الموسمين الماضيين، بعد فوزه الأخير على وست هام 3-2 في المرحلة السابعة والعشرين، الاثنين، ويحتاج إلى أربعة انتصارات إضافية ليضمن لقبه الأول في ثلاثة عقود.

ويتعين على ليفربول خوض معارك كثيرة في طريقه للوصول إلى هذا الفارق الشاسع من النقاطـ، آخرها الاثنين حين تخلّف أمام وست هام 1-2 قبل 22 دقيقة على نهاية المباراة، فيما انتظر هدفا متأخرا لتخطي نوريتش سيتي مطلع الشهر الجاري.

وأشاد العملاق الهولندي بالصلابة الذهنية لزملائه الذين حققوا 26 فوزا «مع تعادل واحد» من أصل 27 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال المدافع الفارع الطول: “ألا تكون متوترا، هذا هو المفتاح الرئيس. استمر بالتقدم، استمر باللعب واستمر بالضغط. سيعاني الخصم من مشكلة في وقت من الأوقات اذا استمرينا بالقيام بالأمر عينه”.

وتابع فان دايك: “كانوا «وست هام» أفضل منا في الشوط الثاني، لعبوا جيدا لكن اعتقد ان عدم التوتر هو الأهم”.

وكان هدف الفرنسي عيسى ديوب لاعب وست هام، الأول الذي يتلقاه ليفربول على ملعب أنفيلد في 11 ساعة و27 دقيقة.