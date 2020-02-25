نجم نابولي يدخل التاريخ من “بوابة برشلونة”

دخل النجم البلجيكي، دريس ميرتينز، لاعب نابولي الإيطالي، مساء الثلاثاء، التاريخ بهدف خرافي أحرزه في مرمى برشلونة الإسباني، ليصبح الهداف التاريخي بعد معادلة رقم السلوفاكي ماريك هامشيك.

ووصل ميرتينز إلى الهدف 121 ليعادل أهداف القائد السابق ماريك هامشيك، الهداف التاريخي والأكثر تمثيلا للفريق بعدد المباريات، ولديه الفرصة للتسجيل المزيد والانفراد بالرقم القياسي.

وجاء هدف ميرتينز من تمريرة من جهة اليمين سكنت شباك برشلونة في الدقيقة 29 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتسديدة “R2” من خارج منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى للحارس الألماني تير شتيغن.

واستغل البولندي بيتور زيلينسكي لاعب نابولي خطأ من جونيور فيربو ظهير أيسر برشلونة، ليمرر الكرة للبلجيكي الغير مراقب الذي أودع الكرة في الشباك بكل أريحية.

وحمل هدف ميرتينز الرقم 26 له في دوري أبطال أوروبا خلال 64 مباراة بقميص نابولي والسادس له في النسخة الحالية.

ووصل ميرتينز إلى الهدف 121 ليعادل أهداف القائد السابق ماريك هامشيك، الهداف التاريخي والأكثر تمثيلا للفريق بعدد المباريات، ولديه الفرصة للتسجيل المزيد والانفراد بالرقم القياسي.

وجاء هدف ميرتينز من تمريرة من جهة اليمين سكنت شباك برشلونة في الدقيقة 29 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتسديدة “R2” من خارج منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى للحارس الألماني تير شتيغن.

واستغل البولندي بيتور زيلينسكي لاعب نابولي خطأ من جونيور فيربو ظهير أيسر برشلونة، ليمرر الكرة للبلجيكي الغير مراقب الذي أودع الكرة في الشباك بكل أريحية.

وحمل هدف ميرتينز الرقم 26 له في دوري أبطال أوروبا خلال 64 مباراة بقميص نابولي والسادس له في النسخة الحالية.