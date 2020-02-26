بالفيديو.. لاعب ينفذ خدعة “غريبة” لإيقاف هجوم الفريق الخصم

من المعروف أن مباريات كرة القدم تمثل بيئة خصبة لإبراز الإبداع الكروي والمهارات، غير أن “المستطيل الأخضر” قد يشهد أحيانا حالات خداع مبتكرة كما حدث في إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى في مقدونيا.

وشهدت مباراة بين فريقي “مقدونيا غورسي بتروف” و”أكاديميا بانديف”، الأحد الماضي، تطبيق حيلة غريبة من لاعب الدفاع في أكاديميا، حيث لجأ إلى تكتيك “غريب” لإيقاف غريمه من فريق مقدونيا، ونجح من خلاله بإحباط هجمة خطيرة للفريق الخصم.

فبعد رمية تماس لصالح فريق أكاديما، وصلت الكرة إلى لاعب الهجوم في الفريق الخصم، الذي تقدم بها على الجانب الأيسر من الملعب، وكان يلاحقه قلب دفاع فريق أكاديميا ستيفان كوستوف.

وبسبب سرعة الهجوم في فريق مقدونيا، وعدم قدرة كوستوف على اللحاق باللاعب، ألقى كرة احتياط كانت بيده على قدم لاعب مقدونيا المتقدم، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المباراة.

وعلى الفور طرد حكم المباراة اللاعب كوستوف بسبب هذه المخالفة، الأمر الذي تسبب بخسارة فريقه بهدف دون مقابل.

الغريب في الأمر أيضا، أن كوستوف حاول الحصول على تبرير من حكم المباراة عن سبب طرده، فيما كان زملاؤه في الفريق يحتجون على عملية الطرد.

الجدير بالذكر أن الحادثة نفسها سبق أن حدثت أيضا بمباراة في دوري الدرجة الأولى في تركيا عام 2013، عندما قام اللاعب الهولندي ريان دونك بالأمر نفسه باللقاء بين فريقه قاسم باشا ومنافسه بيشيكتاش.

وشهدت مباراة بين فريقي “مقدونيا غورسي بتروف” و”أكاديميا بانديف”، الأحد الماضي، تطبيق حيلة غريبة من لاعب الدفاع في أكاديميا، حيث لجأ إلى تكتيك “غريب” لإيقاف غريمه من فريق مقدونيا، ونجح من خلاله بإحباط هجمة خطيرة للفريق الخصم.

فبعد رمية تماس لصالح فريق أكاديما، وصلت الكرة إلى لاعب الهجوم في الفريق الخصم، الذي تقدم بها على الجانب الأيسر من الملعب، وكان يلاحقه قلب دفاع فريق أكاديميا ستيفان كوستوف.

وبسبب سرعة الهجوم في فريق مقدونيا، وعدم قدرة كوستوف على اللحاق باللاعب، ألقى كرة احتياط كانت بيده على قدم لاعب مقدونيا المتقدم، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المباراة.

وعلى الفور طرد حكم المباراة اللاعب كوستوف بسبب هذه المخالفة، الأمر الذي تسبب بخسارة فريقه بهدف دون مقابل.

الغريب في الأمر أيضا، أن كوستوف حاول الحصول على تبرير من حكم المباراة عن سبب طرده، فيما كان زملاؤه في الفريق يحتجون على عملية الطرد.

الجدير بالذكر أن الحادثة نفسها سبق أن حدثت أيضا بمباراة في دوري الدرجة الأولى في تركيا عام 2013، عندما قام اللاعب الهولندي ريان دونك بالأمر نفسه باللقاء بين فريقه قاسم باشا ومنافسه بيشيكتاش.