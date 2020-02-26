هكذا خطف ريال مدريد “زيدان” من يوفنتوس

كشفت وسائل إعلام أوروبية أن يوفنتوس الإيطالي كان “قاب قوسين أو أدنى” من الظفر بخدمات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قبل عودته لتولي تدريب ريال مدريد.

وكان زيدان المدير الفني لريال مدريد قريبا من تدريب فريق يوفنتوس من أجل خلافة ماسيميليانو أليغري، لكن تعثر الصفقة حال دون انتقال “زيزو” إلى الدوري الإيطالي، حيث سبق أن دافع عن ألوان اليوفي.

بعد عدة أشهر قاضاها زيدان دون تدريب أي فريق، قرر رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز استدعاء المدرب الفرنسي من أجل تدريب “الميرنغي” بعد تدهور النتائج.

وجاء تعاقد “النادي الملكي” مع زين الدين زيدان، بعد إقصاء الريال من دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية على يد أياكس أمستردام الهولندي.

ونقلت صحيفة “آس” عن موقع رياضي فرنسي أنه بعد رحيل زين الدين زيدان عن ريال مدريد كان بإمكان المدرب الفرنسي خوض تجربة تدريبية مع يوفنتوس الإيطالي.

وأشار الموقع إلى أن اليوفي كان قريبا من الوصول لاتفاق مع زيدان في بداية عام 2019، عندما شعرت إدارة يوفنتوس أن تعاونها مع ماسيميليانو أليغري كان سينتهي مع انقضاء الموسم.

وكانت الأمور بين يوفنتوس وزيدان اقتربت من الوصول للنهاية، ولكن في النهاية تمكن ريال مدريد من إقناع المدرب الفرنسي بالعودة.

وكان زيدان المدير الفني لريال مدريد قريبا من تدريب فريق يوفنتوس من أجل خلافة ماسيميليانو أليغري، لكن تعثر الصفقة حال دون انتقال “زيزو” إلى الدوري الإيطالي، حيث سبق أن دافع عن ألوان اليوفي.

بعد عدة أشهر قاضاها زيدان دون تدريب أي فريق، قرر رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز استدعاء المدرب الفرنسي من أجل تدريب “الميرنغي” بعد تدهور النتائج.

وجاء تعاقد “النادي الملكي” مع زين الدين زيدان، بعد إقصاء الريال من دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية على يد أياكس أمستردام الهولندي.

ونقلت صحيفة “آس” عن موقع رياضي فرنسي أنه بعد رحيل زين الدين زيدان عن ريال مدريد كان بإمكان المدرب الفرنسي خوض تجربة تدريبية مع يوفنتوس الإيطالي.

وأشار الموقع إلى أن اليوفي كان قريبا من الوصول لاتفاق مع زيدان في بداية عام 2019، عندما شعرت إدارة يوفنتوس أن تعاونها مع ماسيميليانو أليغري كان سينتهي مع انقضاء الموسم.

وكانت الأمور بين يوفنتوس وزيدان اقتربت من الوصول للنهاية، ولكن في النهاية تمكن ريال مدريد من إقناع المدرب الفرنسي بالعودة.