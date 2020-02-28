رونالدو يسجل رقما “محبطا جدا” مع يوفنتوس

رغم تأثيره الكبير في الكثير من مباريات يوفنتوس في مختلف البطولات هذا الموسم، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما محبطا للغاية خلال مسيرته الحالية مع “السيدة العجوز”.

فقد أوضح موقع “غيف مي سبورت” الرياضي أن “صاروخ ماديرا” فشل في التسجيل من 38 ركلة حرة متتالية، سواء في الدوري الإيطالي أو باقي المنافسات الرسمية التي يشارك فيها اليوفي.

وكانت آخر مرة فشل فيها رونالدو في تسجيل من ركلة حرة في المباراة التي جمعت قبل يومين البيانكونيري مع مضيفه ليون في الدور 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بهدف نظيف.

وخلال المحاولات الـ”38″ لرونالدو ارتطمت 24 ضربة حرة بالحائط البشري، وأنقذ حراس المرمى 11، فيما كانت محاولتان بعيدتين عن المرمى، بينما أصاب كرة العارضة في مرة واحدة.

يشار إلى أن أزمة الركلات الحرة كانت تلاحق “الدون” حتى في ريال مدريد، حيث لم يحول البرتغالي سوى 20 ركلة حرة إلى أهداف، وذلك من أصل 313 ركلة تصدى لها.

وكانت آخر مرة سجل فيها رونالدو من ركلة حرة بصفوف “الميرنغي” في 16 ديسمبر 2017.

فقد أوضح موقع “غيف مي سبورت” الرياضي أن “صاروخ ماديرا” فشل في التسجيل من 38 ركلة حرة متتالية، سواء في الدوري الإيطالي أو باقي المنافسات الرسمية التي يشارك فيها اليوفي.

وكانت آخر مرة فشل فيها رونالدو في تسجيل من ركلة حرة في المباراة التي جمعت قبل يومين البيانكونيري مع مضيفه ليون في الدور 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بهدف نظيف.

وخلال المحاولات الـ”38″ لرونالدو ارتطمت 24 ضربة حرة بالحائط البشري، وأنقذ حراس المرمى 11، فيما كانت محاولتان بعيدتين عن المرمى، بينما أصاب كرة العارضة في مرة واحدة.

يشار إلى أن أزمة الركلات الحرة كانت تلاحق “الدون” حتى في ريال مدريد، حيث لم يحول البرتغالي سوى 20 ركلة حرة إلى أهداف، وذلك من أصل 313 ركلة تصدى لها.

وكانت آخر مرة سجل فيها رونالدو من ركلة حرة بصفوف “الميرنغي” في 16 ديسمبر 2017.