الزمالك “يعود”.. ويواجه الترجي في “قمة الثأر”

ينطلق الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة، بمواجهات “نارية” أبرزها قمة الترجي التونسي والزمالك المصري، التي تأتي بعد أيام قليلة من لقائهما بكأس السوبر الأفريقي.

ويستضيف الزمالك نادي الترجي، في مباراة الذهاب، مساء الجمعة، في قمة تأتي وسط تطورات غير مسبوقة بالنسبة للفريق المصري الذي حصد بطولة السوبر الأفريقي ثم المصري وغاب عن لقاء القمة في الدوري المصري الأهلي، وكل ذلك في أيام قليلة.

ويدخل الترجي بطل أفريقيا المواجهة وعينه على الثأر من الزمالك، الذي انتصر عليه بنتيجة 3-1 قبل أسابيع، في كأس السوبر الأفريقي.

أما الزمالك، فيعود للملاعب ويخوض اللقاء بعد أيام من أزمته مع الاتحاد المصري، بعد انسحابه من قمة الدوري أمام الأهلي، بسبب عقوبات فرضها الاتحاد على عدد من لاعبيه، بعد أحداث الشغب في كأس السوبر المصري.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها الاثنين الماضي، وتخلف عنها نادي الزمالك.

واعتبرت لجنة المسابقات الأهلي فائزا بالمباراة 2-صفر، مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020، ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة.

وتحلم جماهير الزمالك بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2002، ولكن الطريق للقب لن يكون سهلا، مع تبقي نخبة أندية القارة.

أما الترجي فيواجه تحد تاريخي، يتمثل بأن يكون أول ناد بتاريخ أفريقيا، يحقق لقب البطولة 3 مرات متتالية، بعد أن حققها الموسمين الماضيين.

وستقام مباراة الذهاب مساء الجمعة، على استاد السلام بالقاهرة، بينما يستضيف الترجي غريمه المصري في 6 مارس المقبل، على استاد رادس.

ومن ناحية أخرى يواجه الرجاء البيضاوي المغربي ضيفه الكونغولي مازيمبي، في مباراة صعبة للأخضر بمواجهة خبرة مازيمبي الكبيرة في البطولة.

وتنطلق مباريات غدا السبت بمواجهة الأهلي المصري أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على استاد السلام.

كما يستضيف الوداد المغربي ضيفه النجم الساحلي التونسي، السبت، في قمة عربية-عربية أخرى، سيحاول فيها النجم إعادة أمجاده في البطولة.

ويستضيف الزمالك نادي الترجي، في مباراة الذهاب، مساء الجمعة، في قمة تأتي وسط تطورات غير مسبوقة بالنسبة للفريق المصري الذي حصد بطولة السوبر الأفريقي ثم المصري وغاب عن لقاء القمة في الدوري المصري الأهلي، وكل ذلك في أيام قليلة.

ويدخل الترجي بطل أفريقيا المواجهة وعينه على الثأر من الزمالك، الذي انتصر عليه بنتيجة 3-1 قبل أسابيع، في كأس السوبر الأفريقي.

أما الزمالك، فيعود للملاعب ويخوض اللقاء بعد أيام من أزمته مع الاتحاد المصري، بعد انسحابه من قمة الدوري أمام الأهلي، بسبب عقوبات فرضها الاتحاد على عدد من لاعبيه، بعد أحداث الشغب في كأس السوبر المصري.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها الاثنين الماضي، وتخلف عنها نادي الزمالك.

واعتبرت لجنة المسابقات الأهلي فائزا بالمباراة 2-صفر، مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020، ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة.

وتحلم جماهير الزمالك بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2002، ولكن الطريق للقب لن يكون سهلا، مع تبقي نخبة أندية القارة.

أما الترجي فيواجه تحد تاريخي، يتمثل بأن يكون أول ناد بتاريخ أفريقيا، يحقق لقب البطولة 3 مرات متتالية، بعد أن حققها الموسمين الماضيين.

وستقام مباراة الذهاب مساء الجمعة، على استاد السلام بالقاهرة، بينما يستضيف الترجي غريمه المصري في 6 مارس المقبل، على استاد رادس.

ومن ناحية أخرى يواجه الرجاء البيضاوي المغربي ضيفه الكونغولي مازيمبي، في مباراة صعبة للأخضر بمواجهة خبرة مازيمبي الكبيرة في البطولة.

وتنطلق مباريات غدا السبت بمواجهة الأهلي المصري أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على استاد السلام.

كما يستضيف الوداد المغربي ضيفه النجم الساحلي التونسي، السبت، في قمة عربية-عربية أخرى، سيحاول فيها النجم إعادة أمجاده في البطولة.