بأقدام مغربية.. الزمالك المصري يقهر الترجي التونسي

بأقدام مغربية، فاز الزمالك المصري، مساء الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف على الترجي التونسي، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل أهداف الزمالك كل من المغربيين محمد أوناجم «31 د» وأشرف بنشرقي «71 د»، إضافة إلى المصري محمود علاء من ضربة جزاء، في آخر دقيقة من المباراة.

وجاء الهدف الوحيد للفريق التونسي من أقدام عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 27.

وشهد اللقاء طرد لاعب الترجي محمد بن رمضان، بعد اعتراضه بطريقة غير أخلاقية على هدف بنشرقي.

وكان الفريق التونسي دخل اللقاء وعينه على الثأر من الزمالك، الذي انتصر عليه بنتيجة 3-1 قبل أسابيع، في كأس السوبر الأفريقي.

وسيستضيف الترجي غريمه المصري لحساب مباراة الإياب في 6 مارس المقبل، على استاد رادس.

وسجل أهداف الزمالك كل من المغربيين محمد أوناجم «31 د» وأشرف بنشرقي «71 د»، إضافة إلى المصري محمود علاء من ضربة جزاء، في آخر دقيقة من المباراة.

وجاء الهدف الوحيد للفريق التونسي من أقدام عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 27.

وشهد اللقاء طرد لاعب الترجي محمد بن رمضان، بعد اعتراضه بطريقة غير أخلاقية على هدف بنشرقي.

وكان الفريق التونسي دخل اللقاء وعينه على الثأر من الزمالك، الذي انتصر عليه بنتيجة 3-1 قبل أسابيع، في كأس السوبر الأفريقي.

وسيستضيف الترجي غريمه المصري لحساب مباراة الإياب في 6 مارس المقبل، على استاد رادس.