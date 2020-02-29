الرجاء يضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

قطع الرجاء البيضاوي المغربي شوطا مهما للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بفوزه على ضيفه مازيمبي من الكونغو الديمقراطية 2-صفر، الجمعة، في الدار البيضاء بذهاب الدور ربع النهائي.

وسجل الهدفين الكونغولي الديمقراطي بن مالانغو بعد 6 دقائق من البداية، وبدر بانون في الدقيقة 79.

وتعد النتيجة جيدة جدا للفريق المغربي حامل اللقب 3 مرات أعوام 1989 و1997 و1999، قبل خوض لقاء الإياب السبت في لوبومباشي.

وقدم أصحاب الأرض مباراة ممتازة في الشوط الأول، إذ استوعبوا الفريق الضيف الذي يمتاز بقوته عادة، حيث كان مازيمبي أول الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي من دور المجموعات.

ومن أول كرة سانحة أرسل سفيان رحيمي كرة عرضية من ركلة ركنية خطفها مالانغو برأسه وحولها إلى القائم الأيمن ومنه إلى الشباك، مفتتحا التسجيل في شباك زميله السابق الحارس سيلفان غبوهو.

وبعد سجال بين الفريقين تمحور في وسط الملعب، أرسل البديل محسن متولي كرة عرضية ارتقى لها المدافع المتقدم بانون، ووضعها برأسه في الزاوية اليسرى لمرمى مازيمبي.

وكاد رحيمي أن يحرز الهدف الثالث قبل النهاية بـ4 دقائق، عندما سدد كرة ساقطة مستغلا خروج غبوهو من مرماه، لكنها ذهبت إلى جانب المرمى.

وسجل الهدفين الكونغولي الديمقراطي بن مالانغو بعد 6 دقائق من البداية، وبدر بانون في الدقيقة 79.

وتعد النتيجة جيدة جدا للفريق المغربي حامل اللقب 3 مرات أعوام 1989 و1997 و1999، قبل خوض لقاء الإياب السبت في لوبومباشي.

وقدم أصحاب الأرض مباراة ممتازة في الشوط الأول، إذ استوعبوا الفريق الضيف الذي يمتاز بقوته عادة، حيث كان مازيمبي أول الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي من دور المجموعات.

ومن أول كرة سانحة أرسل سفيان رحيمي كرة عرضية من ركلة ركنية خطفها مالانغو برأسه وحولها إلى القائم الأيمن ومنه إلى الشباك، مفتتحا التسجيل في شباك زميله السابق الحارس سيلفان غبوهو.

وبعد سجال بين الفريقين تمحور في وسط الملعب، أرسل البديل محسن متولي كرة عرضية ارتقى لها المدافع المتقدم بانون، ووضعها برأسه في الزاوية اليسرى لمرمى مازيمبي.

وكاد رحيمي أن يحرز الهدف الثالث قبل النهاية بـ4 دقائق، عندما سدد كرة ساقطة مستغلا خروج غبوهو من مرماه، لكنها ذهبت إلى جانب المرمى.