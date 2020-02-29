غوارديولا عن كلوب و”كورونا”: مشكلته أنه أستاذ في “العناق”

مازح مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الصحفيين بطرفة ألقاها عن مدرب ليفربول يورغن كلوب، وذلك خلال حديثه عن مخاطر فيروس كورونا، وتأثيرها على الدوري الإنجليزي.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي المخصص لمواجهة “مان سيتي” مع أستون فيلا، التي ستقام مساء الأحد، بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال بيب عن التدابير الخاصة التي اتُخذت في مقر تدريبات فريقه للوقاية من فيروس كورونا:”نحن نتصافح، وأنا أحب العناق، ولكن ليس مثل يورغن كلوب، فهو أستاذ في ذلك”.

وأضاف المدير الفني الإسباني: “فيروس كورونا وضع قائم في جميع أنحاء العالم، يجب أن نكون جادين في التعامل معه”، وفقا لما نقلت صحيفة “أس” الإسبانية.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت، الجمعة، إلى احتمال عدم استكمال مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لمكافحة الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ويحتل حاليًا فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن فريق ليفربول الذي يتربع على عرش قمة البريميريج بلا منازع برصيد 79 ليقترب بشكل منطقي، من حسم بطولة الدوري الإنجليزي الغائب عن قلعة الريدز منذ 3 عقود.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي المخصص لمواجهة “مان سيتي” مع أستون فيلا، التي ستقام مساء الأحد، بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال بيب عن التدابير الخاصة التي اتُخذت في مقر تدريبات فريقه للوقاية من فيروس كورونا:”نحن نتصافح، وأنا أحب العناق، ولكن ليس مثل يورغن كلوب، فهو أستاذ في ذلك”.

وأضاف المدير الفني الإسباني: “فيروس كورونا وضع قائم في جميع أنحاء العالم، يجب أن نكون جادين في التعامل معه”، وفقا لما نقلت صحيفة “أس” الإسبانية.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت، الجمعة، إلى احتمال عدم استكمال مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لمكافحة الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ويحتل حاليًا فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن فريق ليفربول الذي يتربع على عرش قمة البريميريج بلا منازع برصيد 79 ليقترب بشكل منطقي، من حسم بطولة الدوري الإنجليزي الغائب عن قلعة الريدز منذ 3 عقود.