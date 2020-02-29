الأهلي المصري يواجه صن داونز “بكوابيس” الخماسية

يواجه الأهلي المصري نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مساء السبت، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مرتقبة تحمل ذكريات سيئة لبطل مصر.

ويعود الأهلي لمواجهة صن داونز، بعد عام من هزيمته “المذلة” على يد بطل جنوب أفريقيا، في نفس الدور، من نسخة دوري الأبطال الموسم الماضي.

وخسر الأهلي مباراة الذهاب بنتيجة 0-5، وهي المباراة التي صدمت الشارع الرياضي في مصر، وأخرجت الأهلي بعد تحقيقه انتصارا متواضعا بنتيجة 1-0 في الإياب.

ويحلم الأهلي البطل التاريخي للبطولة، برصيد 8 بطولات، بعبور صن داونز في طريقه لتحقيق بطولته المفضلة، التي غابت عنه منذ 2013.

ويدخل النادي المصري الأكثر نجاحا المباراة، السبت، منتعشا بسجله “المثالي” في الدوري، بعد تحقيقه 16 انتصارا متتاليا من 16 مباراة في الدوري المصري.

وسيسعى النادي المصري لحسم النتيجة في الذهاب على ملعبه في القاهرة، قبل التوجه لموقعة الإياب على استاد لوكاس موريبي “الصعب” بمدينة بريتوريا، بتاريخ 7 مارس المقبل.

موقعة مغربية-تونسية

ومن ناحية أخرى، يسعى الوداد البيضاوي المغربي، لتحقيق البطولة التي “طارت” منه بسبب الانسحاب في نهائي النسخة الماضية، بسبب أخطاء تحكيمية تعرض لها في النهائي، أمام الترجي التونسي.

ولتعويض “البطولة الحزينة”، سيتعين على الوداد الاستفادة من خبرته، في مواجهة النجم الساحلي التونسي، في موقعة ربع النهائي بدوري الأبطال.

وسيستضيف الوداد نظيره التونسي في الدار البيضاء مساء السبت، في ذهاب موقعتهما، قبل التوجه لرادس لخوض الإياب بتاريخ 7 مارس المقبل.

ويسعى النجم الساحلي لتحقيق بطولته الثانية، بعد إنجازه الوحيد بدوري الأبطال سنة 2007.

ويعود الأهلي لمواجهة صن داونز، بعد عام من هزيمته “المذلة” على يد بطل جنوب أفريقيا، في نفس الدور، من نسخة دوري الأبطال الموسم الماضي.

وخسر الأهلي مباراة الذهاب بنتيجة 0-5، وهي المباراة التي صدمت الشارع الرياضي في مصر، وأخرجت الأهلي بعد تحقيقه انتصارا متواضعا بنتيجة 1-0 في الإياب.

ويحلم الأهلي البطل التاريخي للبطولة، برصيد 8 بطولات، بعبور صن داونز في طريقه لتحقيق بطولته المفضلة، التي غابت عنه منذ 2013.

ويدخل النادي المصري الأكثر نجاحا المباراة، السبت، منتعشا بسجله “المثالي” في الدوري، بعد تحقيقه 16 انتصارا متتاليا من 16 مباراة في الدوري المصري.

وسيسعى النادي المصري لحسم النتيجة في الذهاب على ملعبه في القاهرة، قبل التوجه لموقعة الإياب على استاد لوكاس موريبي “الصعب” بمدينة بريتوريا، بتاريخ 7 مارس المقبل.

موقعة مغربية-تونسية

ومن ناحية أخرى، يسعى الوداد البيضاوي المغربي، لتحقيق البطولة التي “طارت” منه بسبب الانسحاب في نهائي النسخة الماضية، بسبب أخطاء تحكيمية تعرض لها في النهائي، أمام الترجي التونسي.

ولتعويض “البطولة الحزينة”، سيتعين على الوداد الاستفادة من خبرته، في مواجهة النجم الساحلي التونسي، في موقعة ربع النهائي بدوري الأبطال.

وسيستضيف الوداد نظيره التونسي في الدار البيضاء مساء السبت، في ذهاب موقعتهما، قبل التوجه لرادس لخوض الإياب بتاريخ 7 مارس المقبل.

ويسعى النجم الساحلي لتحقيق بطولته الثانية، بعد إنجازه الوحيد بدوري الأبطال سنة 2007.