ألونسو ينقذ تشلسي أمام بورنموث.. بهدفين

أنقذ الإسباني ماركوس ألونسو فريقه تشلسي من خسارة مفاجئة أمام مضيفه بورنموث المتواضع بإدراكه التعادل 2-2 في وقت متأخر في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت، ليواصل النادي اللندني سلسة نتائج مخيبة.

وسجل ألونسو ثنائية في المباراة، حيث منح التقدم للنادي اللندني في الدقيقة 33، وأدرك التعادل في الدقيقة 85 بعدما رد أصحاب الأرض بثنائية للكولومبي جيفرسون ليرما «54» والنروجي جوشوا كينغ «57».

ودخل النادي اللندني إلى اللقاء بعد خسارة قاسية على أرضه منتصف الأسبوع بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق المدرب فرانك لامبارد يمني النفس بأن يضع الخيبة القارية خلفه ويعوض محليا، إلا أنه اكتفى بالتعادل ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية الأهم، مانحا الفرصة لمطارده المباشر مانشستر يونايتد الخامس لتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة بحال فوزه على مضيفه إيفرتون الأحد.

وافتتح ألونسو التسجيل للبلوز عندما استغل كرة مرتدة من العارضة سددها الفرنسي أوليفييه جيرو فتابعها بيسراه على مقربة من المرمى «33».

وسجل أصحاب الأرض هدفين في غضون 3 دقائق ليقلبوا الطاولة على الضيوف، إذ عادلوا بداية من رأسية ليرما بعد ركنية من الاسكتلندي راين فرايزر «54»، قبل أن يمنحهم كينغ التقدم بكرة من على باب المرمى بعد عرضية زاحفة من جاك ستايسي.

وسجل البديل البلجيكي ميتشي باتشوايي هدف التعادل عندما وصلته الكرة من ألونسو داخل المنطقة وسددها في المرمى، إلا أنه الهدف ألغي بداعي التسلل «73».

ولعب ألونسو دور المنقذ قبل 5 دقائق على النهاية عندما سدد مواطنه بيدرو رودريغيز كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس آرون رامسدايل لتتهيأ أمام ألونسو الذي تابعها برأسه داخل المرمى «85».

في لندن، حقق وست هام فوزا مهما على ضيفه ساوثهمبتون 3-1 ليخرج من منطقة الهبوط مؤقتا.

وسجل جايرود بوين «15» والفرنسي سيباستيان هالير «40» وميتشل أنتونيو «54» أهداف وست هام، والإيرلندي مايكل أوبافيمي «31» هدف ساوثهمبتون.

وتعادل نيوكاسل مع ضيفه بيرنلي صفر-صفر، وخسر برايتون أمام ضيفه كريستال بالاس بهدف وحيد سجله الغاني جوردان أيوو «70».

وسجل ألونسو ثنائية في المباراة، حيث منح التقدم للنادي اللندني في الدقيقة 33، وأدرك التعادل في الدقيقة 85 بعدما رد أصحاب الأرض بثنائية للكولومبي جيفرسون ليرما «54» والنروجي جوشوا كينغ «57».

ودخل النادي اللندني إلى اللقاء بعد خسارة قاسية على أرضه منتصف الأسبوع بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق المدرب فرانك لامبارد يمني النفس بأن يضع الخيبة القارية خلفه ويعوض محليا، إلا أنه اكتفى بالتعادل ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية الأهم، مانحا الفرصة لمطارده المباشر مانشستر يونايتد الخامس لتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة بحال فوزه على مضيفه إيفرتون الأحد.

وافتتح ألونسو التسجيل للبلوز عندما استغل كرة مرتدة من العارضة سددها الفرنسي أوليفييه جيرو فتابعها بيسراه على مقربة من المرمى «33».

وسجل أصحاب الأرض هدفين في غضون 3 دقائق ليقلبوا الطاولة على الضيوف، إذ عادلوا بداية من رأسية ليرما بعد ركنية من الاسكتلندي راين فرايزر «54»، قبل أن يمنحهم كينغ التقدم بكرة من على باب المرمى بعد عرضية زاحفة من جاك ستايسي.

وسجل البديل البلجيكي ميتشي باتشوايي هدف التعادل عندما وصلته الكرة من ألونسو داخل المنطقة وسددها في المرمى، إلا أنه الهدف ألغي بداعي التسلل «73».

ولعب ألونسو دور المنقذ قبل 5 دقائق على النهاية عندما سدد مواطنه بيدرو رودريغيز كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس آرون رامسدايل لتتهيأ أمام ألونسو الذي تابعها برأسه داخل المرمى «85».

في لندن، حقق وست هام فوزا مهما على ضيفه ساوثهمبتون 3-1 ليخرج من منطقة الهبوط مؤقتا.

وسجل جايرود بوين «15» والفرنسي سيباستيان هالير «40» وميتشل أنتونيو «54» أهداف وست هام، والإيرلندي مايكل أوبافيمي «31» هدف ساوثهمبتون.

وتعادل نيوكاسل مع ضيفه بيرنلي صفر-صفر، وخسر برايتون أمام ضيفه كريستال بالاس بهدف وحيد سجله الغاني جوردان أيوو «70».