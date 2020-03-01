أبطال أفريقيا.. خطوة مهمة للوداد نحو نصف النهائي

حذا الوداد البيضاوي المغربي حذو جاره الرجاء، وخطا خطوة مهمة نحو الدور نصف النهائي بفوزه المهم على ضيفه النجم الساحلي التونسي 2-صفر، السبت، في “دربي مغاربي” على ملعب “محمد الخامس” في مدينة الدار البيضاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويدين الوداد البيضاوي، بطل 1992 و2017 ووصيف بطل الموسم الماضي، بفوزه إلى مدافعه محمد الناهيري الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 11 و54.

ويلتقي الفريقان إيابا، السبت المقبل، في رادس.

وكان الرجاء البيضاوي تغلب على ضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بالنتيجة ذاتها وعلى الملعب ذاته.

وقال الناهيري بعد اللقاء: “لم تكن المباراة سهلة وعرفنا كيفية توظيف ما لقنه لنا المدرب، ضغطنا في الشوط الأول وهذه هي قوة الوداد. استطعنا افتتاح التسجيل ما أكسبنا الثقة لنتابع اللقاء على نسق قوي وأضفنا الهدف الثاني”.

وأضاف: “المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو أعاد الثقة إلى الفريق بعد سلسلة مباريات متواضعة فضلاً عن أن مساندة الجماهير كانت عاملاً محفزا ومساعدا للخروج من الكبوة”.

وعن مباراة الإياب قال الناهيري: “سنحاول الحفاظ على شباكنا نظيفة وهذا الأمر سيكون الأهم للعودة ببطاقة التأهل”.

وكانت المباراة الأولى للوداد بقيادة مدربه الجديد غاريدو، وجاءت ضد الفريق الذي أقاله قبل أقل من شهر، ولهذا حاول مدرب ريال بيتيس وفياريال السابق رد الاعتبار، واستغلال معرفته الكاملة عن الضيوف، ونجح بهذا الأمر في الشوط الأول إذ كان الوداد الطرف الأفضل والأخطر.

وأجرى غاريدو تعديلات على التشكيلة، حيث أبقى المهاجم الخطير الكونغولي الديمقراطي كازادي كاسونغو على مقاعد الاحتياط، وأشرك إسماعيل الحداد في مركز رأس الحربة مؤازرا من الثلاثي وليد الكرتي وأيمن الحسوني وبديع أووك، والقائد إبراهيم النقاش في الوسط.

في المقابل غلب التحفظ على تشكيلة المدرب الجديد للنجم الساحلي لاعبه السابق قيس الزواغي، حيث لعب بعنصرين في مركز الارتكاز هما محمد أمين بن عمر ومحمد المثناني ووراءهما وجدي كشريدة والمالي محمد كوناتي إلى الظهيرين صدام بن عزيزة ومرتضى بن وناس والحارس مكرم البديري.

ويدين الوداد البيضاوي، بطل 1992 و2017 ووصيف بطل الموسم الماضي، بفوزه إلى مدافعه محمد الناهيري الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 11 و54.

ويلتقي الفريقان إيابا، السبت المقبل، في رادس.

وكان الرجاء البيضاوي تغلب على ضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بالنتيجة ذاتها وعلى الملعب ذاته.

وقال الناهيري بعد اللقاء: “لم تكن المباراة سهلة وعرفنا كيفية توظيف ما لقنه لنا المدرب، ضغطنا في الشوط الأول وهذه هي قوة الوداد. استطعنا افتتاح التسجيل ما أكسبنا الثقة لنتابع اللقاء على نسق قوي وأضفنا الهدف الثاني”.

وأضاف: “المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو أعاد الثقة إلى الفريق بعد سلسلة مباريات متواضعة فضلاً عن أن مساندة الجماهير كانت عاملاً محفزا ومساعدا للخروج من الكبوة”.

وعن مباراة الإياب قال الناهيري: “سنحاول الحفاظ على شباكنا نظيفة وهذا الأمر سيكون الأهم للعودة ببطاقة التأهل”.

وكانت المباراة الأولى للوداد بقيادة مدربه الجديد غاريدو، وجاءت ضد الفريق الذي أقاله قبل أقل من شهر، ولهذا حاول مدرب ريال بيتيس وفياريال السابق رد الاعتبار، واستغلال معرفته الكاملة عن الضيوف، ونجح بهذا الأمر في الشوط الأول إذ كان الوداد الطرف الأفضل والأخطر.

وأجرى غاريدو تعديلات على التشكيلة، حيث أبقى المهاجم الخطير الكونغولي الديمقراطي كازادي كاسونغو على مقاعد الاحتياط، وأشرك إسماعيل الحداد في مركز رأس الحربة مؤازرا من الثلاثي وليد الكرتي وأيمن الحسوني وبديع أووك، والقائد إبراهيم النقاش في الوسط.

في المقابل غلب التحفظ على تشكيلة المدرب الجديد للنجم الساحلي لاعبه السابق قيس الزواغي، حيث لعب بعنصرين في مركز الارتكاز هما محمد أمين بن عمر ومحمد المثناني ووراءهما وجدي كشريدة والمالي محمد كوناتي إلى الظهيرين صدام بن عزيزة ومرتضى بن وناس والحارس مكرم البديري.