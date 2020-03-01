فان دايك للاعبي ليفربول: لا يوجد سبب لهذا الهلع

وجه الهولندي فيرجيل فان دايك صخرة دفاع ليفربول الإنجليزي، مساء السبت، رسالة قوية للاعبي “الريدز” بعد الخسارة أمام واتفورد 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ 28 من البريميرليغ.

وكسر واتفورد سلسلة الانتصارات المتتالية لليفربول في الدوري الإنجليزي، حينما فاز عليه 3-0، ليلحق أول هزيمة بكتيبة كلوب في بطولة الدوري هذا الموسم، وهي الأولى أيضا منذ هزيمة ليفربول أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في يناير من العام 2019.

وأقر فان دايك في تصريحات تليفزيونة عقب المباراة: “أطيب التهاني لواتفورد، فقد أدى لاعبوه مباراة جيدة وقاتلوا كثيرا. هم بالفعل فريق منظم ومنضبط، وأحرزوا 3 أهداف تلك هي الحقيقة، لم نستطع أن نحرز أي أهداف، لقد كانت مباراة صعبة، وعلينا أن نتحسن”.

وأوضح فان دايك “علينا أن نعيد حساباتنا، فلا يوجد ثمة سبب لهذا الهلع، فلا نريد أن يدخل مرمانا أي أهداف، علينا أن نراجع حساباتنا لكن لا يجب علينا أن نصاب بالهلع”.

وأضاف المدافع الهولندي “الأرقام القياسية والحديث عنها هي حديث وسائل الإعلام كلها، وعلينا فقط أن نحاول الفوز في كل مباراة متبقية”.

وتابع: “سنركز على المباراة المقبلة، وهي في بطولة الكأس، وسنحاول الفوز هناك، وعلينا أن نظل متواضعين ونعمل بجد في المباراة المقبلة”.

وبهذا الفوز، رفع واتفورد رصيده للنقطة 27 ليصعد إلى المركز الـ17 في جدول ترتيب “البريميرليغ”، بالتساوي مع كل من وست هام وبورنموث، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 79 في صدارة جدول البطولة.

وكسر واتفورد سلسلة الانتصارات المتتالية لليفربول في الدوري الإنجليزي، حينما فاز عليه 3-0، ليلحق أول هزيمة بكتيبة كلوب في بطولة الدوري هذا الموسم، وهي الأولى أيضا منذ هزيمة ليفربول أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في يناير من العام 2019.

وأقر فان دايك في تصريحات تليفزيونة عقب المباراة: “أطيب التهاني لواتفورد، فقد أدى لاعبوه مباراة جيدة وقاتلوا كثيرا. هم بالفعل فريق منظم ومنضبط، وأحرزوا 3 أهداف تلك هي الحقيقة، لم نستطع أن نحرز أي أهداف، لقد كانت مباراة صعبة، وعلينا أن نتحسن”.

وأوضح فان دايك “علينا أن نعيد حساباتنا، فلا يوجد ثمة سبب لهذا الهلع، فلا نريد أن يدخل مرمانا أي أهداف، علينا أن نراجع حساباتنا لكن لا يجب علينا أن نصاب بالهلع”.

وأضاف المدافع الهولندي “الأرقام القياسية والحديث عنها هي حديث وسائل الإعلام كلها، وعلينا فقط أن نحاول الفوز في كل مباراة متبقية”.

وتابع: “سنركز على المباراة المقبلة، وهي في بطولة الكأس، وسنحاول الفوز هناك، وعلينا أن نظل متواضعين ونعمل بجد في المباراة المقبلة”.

وبهذا الفوز، رفع واتفورد رصيده للنقطة 27 ليصعد إلى المركز الـ17 في جدول ترتيب “البريميرليغ”، بالتساوي مع كل من وست هام وبورنموث، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 79 في صدارة جدول البطولة.