مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية

توج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في آخر سبعة أعوام، وذلك بفوزه الصعب على أستون فيلا 2-1، الأحد، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب “ويمبلي” في لندن.

وسجِلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، حيث تقدم مان سيتي بهدفي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو «20» والإسباني رودري «30»، قبل أن يقلص أستون فيلا الفارق عبر التنزاني مبوانا ساماتا «41».

ورفع سيتي عدد ألقابه في كأس الرابطة الى سبعة وأصبح على بعد لقب من الرقم القياسي المسجل باسم ليفربول، في حين فشل أستون فيلا في إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1996.

وبعد أن فقد الأمل منطقيا في نيل لقب”البريميرليغ، للموسم الثالث تواليا بسبب الفارق الكبير بينه وبين ليفربول الذي يتجه بثبات لإحراز لقبه الأول منذ عام 1990، نجح سيتي في مواصلة سيره نحو محاولة الفوز بثلاثة ألقاب أيضا هذا الموسم بما أنه تأهل إلى الدور الخامس لمسابقة الكأس حيث يحل الأربعاء ضيفا على شيفيلد ونسداي، إلى جانب قطعه شوطا كبيرا نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه في ذهاب ثمن النهائي خارج ملعبه على ريال مدريد 2-1 في منتصف الأسبوع.

وعلى الرغم من فوزه بسبع وتعادله في واحدة من المواجهات الثماني الأخيرة «قبل اليوم» مع أستون فيلا، فإن المواجهة الأخيرة لسيتي مع “فيلينز” في مسابقة كأس الرابطة لم تنته لصالحه، إذ خرج من الدور الثالث موسم 2012-2013 بخسارته 2-4 بعد التمديد.

لكن فريق غوارديولا كان مصمما الأحد على تجنب سيناريو مماثل ضد الـ”فيلينز” الذين يعود انتصارهم الأخير على مان سيتي إلى 28 سبتمبر 2013 «3-2 في الدوري»، إلا أن المهمة لم تكن سهلة إذ واجه الـ”سيتيزينس” فريقا مشاكسا قاومه كثيرا لاسيما في الدقائق الأخيرة حيث كان قريبا من جر المباراة الى شوطين إضافيين.

وسجِلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، حيث تقدم مان سيتي بهدفي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو «20» والإسباني رودري «30»، قبل أن يقلص أستون فيلا الفارق عبر التنزاني مبوانا ساماتا «41».

ورفع سيتي عدد ألقابه في كأس الرابطة الى سبعة وأصبح على بعد لقب من الرقم القياسي المسجل باسم ليفربول، في حين فشل أستون فيلا في إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1996.

وبعد أن فقد الأمل منطقيا في نيل لقب”البريميرليغ، للموسم الثالث تواليا بسبب الفارق الكبير بينه وبين ليفربول الذي يتجه بثبات لإحراز لقبه الأول منذ عام 1990، نجح سيتي في مواصلة سيره نحو محاولة الفوز بثلاثة ألقاب أيضا هذا الموسم بما أنه تأهل إلى الدور الخامس لمسابقة الكأس حيث يحل الأربعاء ضيفا على شيفيلد ونسداي، إلى جانب قطعه شوطا كبيرا نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه في ذهاب ثمن النهائي خارج ملعبه على ريال مدريد 2-1 في منتصف الأسبوع.

وعلى الرغم من فوزه بسبع وتعادله في واحدة من المواجهات الثماني الأخيرة «قبل اليوم» مع أستون فيلا، فإن المواجهة الأخيرة لسيتي مع “فيلينز” في مسابقة كأس الرابطة لم تنته لصالحه، إذ خرج من الدور الثالث موسم 2012-2013 بخسارته 2-4 بعد التمديد.

لكن فريق غوارديولا كان مصمما الأحد على تجنب سيناريو مماثل ضد الـ”فيلينز” الذين يعود انتصارهم الأخير على مان سيتي إلى 28 سبتمبر 2013 «3-2 في الدوري»، إلا أن المهمة لم تكن سهلة إذ واجه الـ”سيتيزينس” فريقا مشاكسا قاومه كثيرا لاسيما في الدقائق الأخيرة حيث كان قريبا من جر المباراة الى شوطين إضافيين.