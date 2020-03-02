ليس ميسي ولا رونالدو ولا حتى صلاح.. من هو هداف أوروبا؟

من هو الهداف الأول في أوروبا، بعد انقضاء الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا؟

جرت العادة أن يتنافس اللاعبان ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة أو كريستيانو رونالدو، عندما كان في ريال مدريد، أو حتى اللاعب البولندي في بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي، على لقب الهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، لكن هذه المرة نجح شخص رابع، على الأقل حتى الآن، في تصدر قائمة هدافي الدوريات الأوروبية.

ولم يكن هذا الهداف أيا من هؤلاء ولا حتى من الدوريات الثلاث الكبرى، أي ليس من الدوري الإسباني ولا الألماني ولا حتى الإنجليزي.

في الواقع إن من يتصدر قائمة الهدافين في أوروبا هو نجم فريق لاتسيو الإيطالي تشيرو إيموبيلي، الذي أحرز حتى الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري الإيطالي 27 هدفا.

ويتفوق إيموبيلي على نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو بفارق 6 أهداف وبفارق 9 أهداف عن ليونيل ميسي، الذي أحرز حتى الآن 18 هدفا فقط.

ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي أوروبا النجم البولندي في بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي برصيد 25 هدفا، متقدما على منافسه ضمن “البوندسليغا” تيمو فيرنر بفارق 4 أهداف.

ويحتل رونالدو المركز الثالث بين هدافي أوروبا، في حين يتساوى ميسي مع هداف الدوري الفرنسي ونجم باريس سان جرمان كيليان مبابي في المركز الرابع بواقع 18 هدفا.

وفي المركز الخامس حلّ كل من وسام بن يدر «موناكو الفرنسي» ورميلو لوكاكو «إنتر ميلان الإيطالي» وبيير إيمريك أوباميانغ «أرسنال» وجيمي فاردي «ليستر سيتي» بواقع 17 هدفا لكل واحد منهم.

الجدير بالذكر أن النجم المصري في فريق ليفربول، محمد صلاح، الذي سبق له أن تصدر قائمة هدافي “البريميرليغ” في موسم سابق، أحرز حتى الآن 15 هدفا، ويأتي في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي بالتساوي مع داني إنجز، نجم ساوثهامبتون، وخلف سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 16 هدفا.

جرت العادة أن يتنافس اللاعبان ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة أو كريستيانو رونالدو، عندما كان في ريال مدريد، أو حتى اللاعب البولندي في بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي، على لقب الهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، لكن هذه المرة نجح شخص رابع، على الأقل حتى الآن، في تصدر قائمة هدافي الدوريات الأوروبية.

ولم يكن هذا الهداف أيا من هؤلاء ولا حتى من الدوريات الثلاث الكبرى، أي ليس من الدوري الإسباني ولا الألماني ولا حتى الإنجليزي.

في الواقع إن من يتصدر قائمة الهدافين في أوروبا هو نجم فريق لاتسيو الإيطالي تشيرو إيموبيلي، الذي أحرز حتى الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري الإيطالي 27 هدفا.

ويتفوق إيموبيلي على نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو بفارق 6 أهداف وبفارق 9 أهداف عن ليونيل ميسي، الذي أحرز حتى الآن 18 هدفا فقط.

ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي أوروبا النجم البولندي في بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي برصيد 25 هدفا، متقدما على منافسه ضمن “البوندسليغا” تيمو فيرنر بفارق 4 أهداف.

ويحتل رونالدو المركز الثالث بين هدافي أوروبا، في حين يتساوى ميسي مع هداف الدوري الفرنسي ونجم باريس سان جرمان كيليان مبابي في المركز الرابع بواقع 18 هدفا.

وفي المركز الخامس حلّ كل من وسام بن يدر «موناكو الفرنسي» ورميلو لوكاكو «إنتر ميلان الإيطالي» وبيير إيمريك أوباميانغ «أرسنال» وجيمي فاردي «ليستر سيتي» بواقع 17 هدفا لكل واحد منهم.

الجدير بالذكر أن النجم المصري في فريق ليفربول، محمد صلاح، الذي سبق له أن تصدر قائمة هدافي “البريميرليغ” في موسم سابق، أحرز حتى الآن 15 هدفا، ويأتي في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي بالتساوي مع داني إنجز، نجم ساوثهامبتون، وخلف سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 16 هدفا.