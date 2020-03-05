بالأرقام.. كورتوا يتفوق على حراس “الليغا”

لم تكن الأشهر الأولى لحارس ريال مدريد الإسباني، تيبو كورتوا، جيدة بما فيه الكفاية، إلا أن البلجيكي استعاد تألقه هذا الموسم.

فوفق ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الحارس البالغ من العمر 27 عاما سجل أرقاما جيدة مقارنة مع بقية حراس أندية “الليغا”، مثل يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، ومارك-أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة.

وفي الموسم الماضي، استقبلت شباك كورتوا 48 هدفا في 35 مباراة، لكن منذ أن وضع المدرب زين الدين زيدان حدا للجدل، الذي كان دائرا بشأن الحارس الأول للنادي الملكي، وتفضيله على كيلور نافاس، تغير أداء تيبو بشكل ملحوظ.

وخلال الموسم الجاري، تصدى كورتوا لـ76.6 في المئة من التسديدات، مقابل 75 في المئة لأوبلاك.

ووقف الدولي البلجيكي سدا منيعا أمام 72 في المئة من التسديدات التي نفذت داخل منطقة الجزاء، مقابل 67.5 في المئة للحارس السلوفيني و54.5 في المئة للحارس الألماني.

ولم ينجح أي لاعب من فرق الخصم، هذا الموسم، في زعزعة شباك كورتوا من خارج مربع العمليات.

وينافس البلجيكي حاليا على جائزة زامورا، التي تمنح كل موسم إلى الحارس الذي تلقى أقل عدد من الأهداف في “الليغا”.

فوفق ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الحارس البالغ من العمر 27 عاما سجل أرقاما جيدة مقارنة مع بقية حراس أندية “الليغا”، مثل يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، ومارك-أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة.

وفي الموسم الماضي، استقبلت شباك كورتوا 48 هدفا في 35 مباراة، لكن منذ أن وضع المدرب زين الدين زيدان حدا للجدل، الذي كان دائرا بشأن الحارس الأول للنادي الملكي، وتفضيله على كيلور نافاس، تغير أداء تيبو بشكل ملحوظ.

وخلال الموسم الجاري، تصدى كورتوا لـ76.6 في المئة من التسديدات، مقابل 75 في المئة لأوبلاك.

ووقف الدولي البلجيكي سدا منيعا أمام 72 في المئة من التسديدات التي نفذت داخل منطقة الجزاء، مقابل 67.5 في المئة للحارس السلوفيني و54.5 في المئة للحارس الألماني.

ولم ينجح أي لاعب من فرق الخصم، هذا الموسم، في زعزعة شباك كورتوا من خارج مربع العمليات.

وينافس البلجيكي حاليا على جائزة زامورا، التي تمنح كل موسم إلى الحارس الذي تلقى أقل عدد من الأهداف في “الليغا”.