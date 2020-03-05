خدعة حارس المرمى التي أخرجت مورينيو من الكأس

لاحظ بعض متابعي كرة القدم استراتيجية غير مألوفة، من الحارس الهولندي تيم كرول، والتي ساعدته للتصدي لركلات توتنهام خلال مواجهتهم أمام فريقه نوريتش، في مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأربعاء.

وأقصى نوريتش مستضيفه توتنهام، ومدربهم جوزيه مورينيو، في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بفضل الحارس كرول، الذي تصدى لركلتي جزاء ترجيحية.

وبعد أن أضاع الأرجنتيني إيرك لاميلا ركلته فوق العارضة، تصدى كرول لركلتي الإيرلندي تروي باروت، والبرتغالي جيدسون فيرنانديز، ليحسم نوريتش التأهل بالانتصار بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 خلال المباراة.

وأظهرت لقطات استخدام كرول لطريقة “غريبة” لصد الركلات، وهي كتابة اسم كل لاعب من توتنهام على قنينة المياه الخاصة به، مع الإرشادات حول الجهة التي يفضلها كل لاعب.

بالإضافة لكتابة اختيارات اللاعبين، قام كرول بمحاولة استفزاز اللاعبين المنفذين للركلات، وخاصة الشباب، حيث ظهر وهو يتحدث مع تروي باروت «18 عاما» بطريقة ساخرة قبل لحظات من تضييعه الركلة.

كام قام كرول بالرقص على خط المرمى، والتحرك بطرق غريبة نحو الكرة، قبل التمركز على خط المرمى استعدادا لصد الركلات.

ويعتبر كرول من أفضل حراس ركلات الجزاء في العالم، وسبق له أن صعد بمنتخب بلاده هولندا أمام كوستاريكا، في ربع نهائي مونديال 2014، عندما دخل بديلا في اللحظات الأخيرة، فقط لتأدية مهمة صد ركلات الجزاء.

وبعد إقصائه لتوتنهام ومدربه مورينيو، سيواجه نوريتش الفائز من لقاء مانشستر يونايتد وديربي كاونتي في ربع نهائي بطولة الكأس.

وأقصى نوريتش مستضيفه توتنهام، ومدربهم جوزيه مورينيو، في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بفضل الحارس كرول، الذي تصدى لركلتي جزاء ترجيحية.

وبعد أن أضاع الأرجنتيني إيرك لاميلا ركلته فوق العارضة، تصدى كرول لركلتي الإيرلندي تروي باروت، والبرتغالي جيدسون فيرنانديز، ليحسم نوريتش التأهل بالانتصار بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 خلال المباراة.

وأظهرت لقطات استخدام كرول لطريقة “غريبة” لصد الركلات، وهي كتابة اسم كل لاعب من توتنهام على قنينة المياه الخاصة به، مع الإرشادات حول الجهة التي يفضلها كل لاعب.

بالإضافة لكتابة اختيارات اللاعبين، قام كرول بمحاولة استفزاز اللاعبين المنفذين للركلات، وخاصة الشباب، حيث ظهر وهو يتحدث مع تروي باروت «18 عاما» بطريقة ساخرة قبل لحظات من تضييعه الركلة.

كام قام كرول بالرقص على خط المرمى، والتحرك بطرق غريبة نحو الكرة، قبل التمركز على خط المرمى استعدادا لصد الركلات.

ويعتبر كرول من أفضل حراس ركلات الجزاء في العالم، وسبق له أن صعد بمنتخب بلاده هولندا أمام كوستاريكا، في ربع نهائي مونديال 2014، عندما دخل بديلا في اللحظات الأخيرة، فقط لتأدية مهمة صد ركلات الجزاء.

وبعد إقصائه لتوتنهام ومدربه مورينيو، سيواجه نوريتش الفائز من لقاء مانشستر يونايتد وديربي كاونتي في ربع نهائي بطولة الكأس.