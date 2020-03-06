الرجل الثاني في برشلونة يشعل الأجواء.. وسيتين يعتذر

عبر المدير الفني لبرشلونة الإسباني، كيكي سيتين، عن غضبه تجاه السلوك السيئ لمساعده إيدر سارابيا مع عدد من لاعبي “البلوغرانا” وتوجيه السباب لهم مما يضر بصورة النادي، واعتذر للجميع على ما اقترفه مساعده.

ورصدت عدسات الكاميرات سارابيا خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد خلال تعنيفه للاعبي برشلونة، كما تفوه بأ؟لفاظ نابية تجاه بعض اللاعبين.

وأكدت تقارير صحفية أن لاعبي برشلونة غاضبون بشدة من تصرفات مساعد سيتين، خاصة بعد انتشار فيديو لردود أفعاله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة “البريوديكو” استهلالًا من مقابلتها مع كيكي سيتين التي ستُنشر لاحقا، وأكد في لقائه أنه اعتذر للجميع على ما فعله مساعده.

وجاء في تصريحاته: “لقد أثر الأمر علي كثيرا، أول ما أفكر به هو النادي وصورته، يجب أن تكون الصورة نظيفة وغير ملوثة، وعلينا الانتباه لهذا الأمر، هذا الأمر يشغلني كثيرا، وهو مهم للغاية بالنسبة لي”.

وتابع: “قد ينتقدوننا لأننا نقوم بتغييرات سيئة ولأننا قد ندير المباريات بشكلٍ سيئ. أو أيا كان السبب، ولكن ليس بسبب السلوك، في الحقيقة يجب فهم الأشخاص وأوقاتهم، لسنا جميعا متشابهين، إيدر شاب لديه مزاج رائع يناسبنا بشكلٍ رائع في أمور كثيرة، ولكن عليه تعلم السيطرة على نفسه، هو يعمل على ذلك، ويحاول تحسين هذا الأمر، ولكن ما يفعله لا يروق لنا”.

وأضاف “مشاهدة هذه المواقف على دكة الأندية المختلفة ليس عذرًا، إيدر يعمل على إصلاح هذا الأمر، هو لا يزال شابا ولديه طاقة متفجرة، وهو ما يعد أمرا إيجابيا لأمور كثيرة، ولكننا نتولى مهمة قيادة فريق نمثله ويجب أن يخلو السلوك من أي عيوب أو شكوك، في الحقيقة هناك لحظات قد يحدث لك خلالها أي شيء وتصبح أكثر جنونا، ولكن عليك محاولة السيطرة على الأمر”.

وعما إذا كان قد تحدث كيكي مع مساعده فأردف “بالتأكيد تحدثنا معا، هو كذلك مهتم بالأمر، علينا تحسينه ويعمل هو على وضع حل له ويعمل بالفعل على ذلك، واعتذرنا جميعا، وبصفة خاصة أنا لأنه في نهاية الأمر الذنب ذنبي أنا، يتوجب علي السيطرة على مثل هذه الأمور، لقد اعتذرنا جميعا للجميع”.

وتابع:” لقد ارتكبنا خطأ وسنعمل على تجنب تكراره، من المخزي أن يتحول الأمر إلى خبر وأن تكون له أبعاد كالتي حدثت، من المخجل أن تتبعك كاميرا طيلة الوقت وأنت على الدكة، يجب احتواء هذا الأمر والقضاء عليه، لا يمكنك البقاء طيلة اليوم يدك في فمك لكي تتمكن من التحدث، لا يتوجب علي إجبار نفسي على إخفاء فمي، من المؤسف حدوث مثل هذه الأمور”.

ورصدت عدسات الكاميرات سارابيا خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد خلال تعنيفه للاعبي برشلونة، كما تفوه بأ؟لفاظ نابية تجاه بعض اللاعبين.

وأكدت تقارير صحفية أن لاعبي برشلونة غاضبون بشدة من تصرفات مساعد سيتين، خاصة بعد انتشار فيديو لردود أفعاله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة “البريوديكو” استهلالًا من مقابلتها مع كيكي سيتين التي ستُنشر لاحقا، وأكد في لقائه أنه اعتذر للجميع على ما فعله مساعده.

وجاء في تصريحاته: “لقد أثر الأمر علي كثيرا، أول ما أفكر به هو النادي وصورته، يجب أن تكون الصورة نظيفة وغير ملوثة، وعلينا الانتباه لهذا الأمر، هذا الأمر يشغلني كثيرا، وهو مهم للغاية بالنسبة لي”.

وتابع: “قد ينتقدوننا لأننا نقوم بتغييرات سيئة ولأننا قد ندير المباريات بشكلٍ سيئ. أو أيا كان السبب، ولكن ليس بسبب السلوك، في الحقيقة يجب فهم الأشخاص وأوقاتهم، لسنا جميعا متشابهين، إيدر شاب لديه مزاج رائع يناسبنا بشكلٍ رائع في أمور كثيرة، ولكن عليه تعلم السيطرة على نفسه، هو يعمل على ذلك، ويحاول تحسين هذا الأمر، ولكن ما يفعله لا يروق لنا”.

وأضاف “مشاهدة هذه المواقف على دكة الأندية المختلفة ليس عذرًا، إيدر يعمل على إصلاح هذا الأمر، هو لا يزال شابا ولديه طاقة متفجرة، وهو ما يعد أمرا إيجابيا لأمور كثيرة، ولكننا نتولى مهمة قيادة فريق نمثله ويجب أن يخلو السلوك من أي عيوب أو شكوك، في الحقيقة هناك لحظات قد يحدث لك خلالها أي شيء وتصبح أكثر جنونا، ولكن عليك محاولة السيطرة على الأمر”.

وعما إذا كان قد تحدث كيكي مع مساعده فأردف “بالتأكيد تحدثنا معا، هو كذلك مهتم بالأمر، علينا تحسينه ويعمل هو على وضع حل له ويعمل بالفعل على ذلك، واعتذرنا جميعا، وبصفة خاصة أنا لأنه في نهاية الأمر الذنب ذنبي أنا، يتوجب علي السيطرة على مثل هذه الأمور، لقد اعتذرنا جميعا للجميع”.

وتابع:” لقد ارتكبنا خطأ وسنعمل على تجنب تكراره، من المخزي أن يتحول الأمر إلى خبر وأن تكون له أبعاد كالتي حدثت، من المخجل أن تتبعك كاميرا طيلة الوقت وأنت على الدكة، يجب احتواء هذا الأمر والقضاء عليه، لا يمكنك البقاء طيلة اليوم يدك في فمك لكي تتمكن من التحدث، لا يتوجب علي إجبار نفسي على إخفاء فمي، من المؤسف حدوث مثل هذه الأمور”.