دوري أوروبي يتبنى إجراءات “صارمة” لمنع انتشار كورونا

أعلنت رابطة الدوري البلجيكي، الخميس، عن سلسلة من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، الذي أصاب 50 شخصا في البلاد.

وأشار بيان الرابطة إلى أنه تم التوجيه لمنع اللاعبين من التقاط صور “السيلفي”، مضيفا: “التواصل مع اللاعبين غير مرغوب فيه بالوقت الحالي، لذا نناشد الجمهور بعدم طلب التوقيعات أو المصافحة باليد أو الصور الشخصية أو طلب قمصان اللاعبين خلال هذه الفترة”.

واعتبرت الرابطة أن “الوضع الحالي يتطلب اهتماما ومتابعة خاصة لكن لا يعني بالضرورة الدخول في حالة من الهلع”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

ومن بين الإجراءات الاحترازية الأخرى التي اعتمدتها الرابطة أنه لن للصحفيين بإجراء مقابلات مع الرياضيين إلا في حالة كان هناك متر على الأقل فاصلا، هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وغسل اليدين باستمرار.

ودعت الرابطة المشجعين الذين يشعرون بالمرض لعدم التوجه لملاعب كرة القدم، بينما طلب من اللاعبين تجنب “التواصل المباشر غير الضروري كلما أمكن”، ومنع المصافحة عند بداية ونهاية المباريات.

وأشار بيان الرابطة إلى أنه تم التوجيه لمنع اللاعبين من التقاط صور “السيلفي”، مضيفا: “التواصل مع اللاعبين غير مرغوب فيه بالوقت الحالي، لذا نناشد الجمهور بعدم طلب التوقيعات أو المصافحة باليد أو الصور الشخصية أو طلب قمصان اللاعبين خلال هذه الفترة”.

واعتبرت الرابطة أن “الوضع الحالي يتطلب اهتماما ومتابعة خاصة لكن لا يعني بالضرورة الدخول في حالة من الهلع”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

ومن بين الإجراءات الاحترازية الأخرى التي اعتمدتها الرابطة أنه لن للصحفيين بإجراء مقابلات مع الرياضيين إلا في حالة كان هناك متر على الأقل فاصلا، هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وغسل اليدين باستمرار.

ودعت الرابطة المشجعين الذين يشعرون بالمرض لعدم التوجه لملاعب كرة القدم، بينما طلب من اللاعبين تجنب “التواصل المباشر غير الضروري كلما أمكن”، ومنع المصافحة عند بداية ونهاية المباريات.