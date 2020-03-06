خبر سيء لليفربول قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

أكد نادي ليفربول الإنجليزي، أنه سيفتقد خدمات حارسه البرازيلي، أليسون بيكر، في مباراتيه، السبت، ضد بورنموث، في الدوري الممتاز، والأربعاء، ضد أتلتيكو مدريد في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة في الورك.

وأعرب مدرب ليفربول، يورغن كلوب، عن أسفه لغياب أليسون، موضحا أنه “لن يكون متاحا لمباراة يوم السبت أو حتى الأسبوع المقبل” ضد أتلتيكو حيث يحتاج متصدر الدوري الممتاز إلى تعويض خسارته ذهابا، في مدريد، صفر-1، من أجل مواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

ويجتاز “الحمر” فترة فقدان التوازن بعد أن تلقوا في المرحلة الماضية هزيمتهم الأولى في الدوري الممتاز، هذا الموسم، بخسارتهم بثلاثية نظيفة أمام واتفورد الذي يصارع من أجل البقاء بين الكبار، ثم أتبعوا هذه النتيجة بالخروج من الدور الخامس لمسابقة كأس إنجلترا على يد تشلسي «صفر-2».

وأورد كلوب أن أليسون “تعرض لحادث صغير خلال التمارين قبل مباراة تشلسي. اعتقدنا جميعا بأن الأمر ليس خطيرا ولم يلعب «ضد تشلسي» في كافة الأحوال”.

ولم يحدد كلوب بشكل واضح نوعية الإصابة أو الفترة التي يحتاجها الحارس البرازيلي للتعافي من الإصابة، قائلا إن الإصابة عضلية وخفيفة في منطقة الورك. عضلة صغيرة. أنتم «كوسائل إعلام»، بإمكانكم مواصلة عملكم «بإصابة من هذا النوع»، لكن بالنسبة لحارس محترف، فالأمر مختلف”.

وبغياب أليسون الذي استبعد أيضا عن تشكيلة منتخب بلاده لمباراتيه، أواخر الشهر الحالي، ضد بوليفيا والبيرو في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022، سيعتمد كلوب على أدريان مجددا على أمل أن يتجنب الإسباني أخطاء مماثلة لتلك التي ارتكبها ضد تشلسي الثلاثاء، لاسيما في الهدف الأول الذي سجله الفريق اللندني.

وكشف كلوب الذي يسير بثبات نحو قيادة ليفربول إلى لقبه الأول في الدوري منذ 1990 على الرغم من الخسارة أمام واتفورد «يتقدم بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي»، أنه سيفتقد أيضا في مباراة، السبت، ضد بورنموث كلا من القائد جوردن هندرسون والسويسري شيردان شاكيري، لكن الغيني نابي كيتا تعافى وعاد إلى التمارين.

وأعرب مدرب ليفربول، يورغن كلوب، عن أسفه لغياب أليسون، موضحا أنه “لن يكون متاحا لمباراة يوم السبت أو حتى الأسبوع المقبل” ضد أتلتيكو حيث يحتاج متصدر الدوري الممتاز إلى تعويض خسارته ذهابا، في مدريد، صفر-1، من أجل مواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

ويجتاز “الحمر” فترة فقدان التوازن بعد أن تلقوا في المرحلة الماضية هزيمتهم الأولى في الدوري الممتاز، هذا الموسم، بخسارتهم بثلاثية نظيفة أمام واتفورد الذي يصارع من أجل البقاء بين الكبار، ثم أتبعوا هذه النتيجة بالخروج من الدور الخامس لمسابقة كأس إنجلترا على يد تشلسي «صفر-2».

وأورد كلوب أن أليسون “تعرض لحادث صغير خلال التمارين قبل مباراة تشلسي. اعتقدنا جميعا بأن الأمر ليس خطيرا ولم يلعب «ضد تشلسي» في كافة الأحوال”.

ولم يحدد كلوب بشكل واضح نوعية الإصابة أو الفترة التي يحتاجها الحارس البرازيلي للتعافي من الإصابة، قائلا إن الإصابة عضلية وخفيفة في منطقة الورك. عضلة صغيرة. أنتم «كوسائل إعلام»، بإمكانكم مواصلة عملكم «بإصابة من هذا النوع»، لكن بالنسبة لحارس محترف، فالأمر مختلف”.

وبغياب أليسون الذي استبعد أيضا عن تشكيلة منتخب بلاده لمباراتيه، أواخر الشهر الحالي، ضد بوليفيا والبيرو في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022، سيعتمد كلوب على أدريان مجددا على أمل أن يتجنب الإسباني أخطاء مماثلة لتلك التي ارتكبها ضد تشلسي الثلاثاء، لاسيما في الهدف الأول الذي سجله الفريق اللندني.

وكشف كلوب الذي يسير بثبات نحو قيادة ليفربول إلى لقبه الأول في الدوري منذ 1990 على الرغم من الخسارة أمام واتفورد «يتقدم بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي»، أنه سيفتقد أيضا في مباراة، السبت، ضد بورنموث كلا من القائد جوردن هندرسون والسويسري شيردان شاكيري، لكن الغيني نابي كيتا تعافى وعاد إلى التمارين.