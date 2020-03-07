الأهلي يلحق بالزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

نجح الأهلي المصري في اللحاق بمواطنه الزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع مستضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في بريتوريا في إياب ربع النهائي، السبت.

وتأهل الأهلي للمربع الذهبي بفوزه 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليثأر من خسارته 5-صفر أمام الفريق الجنوب أفريقي في ذهاب نفس الدور العام الماضي.

وافتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق ركلة حلة من التونسي علي معلول، ونجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل بعد هدف الأهلي بأربعة دقائق.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في نصف النهائي المتأهل من النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

ويلتقي الزمالك، الساعي إلى التتويج باللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ 2002 عندما ظفر به للمرة الخامسة في تاريخه، في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة السبت بين مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي «صفر-2 ذهابا».

وكان الزمالك جرّد الترجي التونسي من اللقب الذي ناله في الموسمين الأخيرين وحرمه من أن يصبح أول فريق يتوج باللقب ثلاث مرات متتالية، عندما خسر أمامه صفر-1 إيابا في رادس بعدما كان تغلب عليه 3-1 ذهابا في القاهرة.

وتأهل الأهلي للمربع الذهبي بفوزه 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليثأر من خسارته 5-صفر أمام الفريق الجنوب أفريقي في ذهاب نفس الدور العام الماضي.

وافتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق ركلة حلة من التونسي علي معلول، ونجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل بعد هدف الأهلي بأربعة دقائق.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في نصف النهائي المتأهل من النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

ويلتقي الزمالك، الساعي إلى التتويج باللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ 2002 عندما ظفر به للمرة الخامسة في تاريخه، في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة السبت بين مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي «صفر-2 ذهابا».

وكان الزمالك جرّد الترجي التونسي من اللقب الذي ناله في الموسمين الأخيرين وحرمه من أن يصبح أول فريق يتوج باللقب ثلاث مرات متتالية، عندما خسر أمامه صفر-1 إيابا في رادس بعدما كان تغلب عليه 3-1 ذهابا في القاهرة.