زيدان يحسم “مسألة الرحيل” عن ريال مدريد

في رد فعل سريع، رد المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، على التقارير بشأن انتقاله لتدريب يوفنتوس الإيطالي أو منتخب فرنسا الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة يوفنتوس تسعى للحصول على خدمات زيدان، لقيادة الفريق بدءا من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن النادي الإيطالي سيعرض على زيدان راتبا تصل قيمته لـ8 ملايين يورو.

ووفق الصحيفة البريطانية فإن عقد زيدان ينتهي مع النادي الملكي صيف 2022، ليصبح بعدها قادرا على الرحيل دون الخضوع لأي شروط جزائية.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم السبت، “أنا موجود هنا. أنا هنا كل يوم وأنا سعيد بالتجربة التي أعيشها مع لاعبيّ ومع الجميع. أحقق أفضل ما يمكن تحقيقه في هذه التجربة. لم يتصل بي أحد ولا أعرف أي شيء عن هذا الموضوع. دائما يُقال الكثير عني وعن اللاعبين”.

وجاءت تصريحات زيدان عشية التوجه لمواجهة ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني، الأحد.

فريق المدرب الفرنسي كان قد نهض من كبوة خسارته أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو الإسباني 2- صفر.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة يوفنتوس تسعى للحصول على خدمات زيدان، لقيادة الفريق بدءا من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن النادي الإيطالي سيعرض على زيدان راتبا تصل قيمته لـ8 ملايين يورو.

ووفق الصحيفة البريطانية فإن عقد زيدان ينتهي مع النادي الملكي صيف 2022، ليصبح بعدها قادرا على الرحيل دون الخضوع لأي شروط جزائية.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم السبت، “أنا موجود هنا. أنا هنا كل يوم وأنا سعيد بالتجربة التي أعيشها مع لاعبيّ ومع الجميع. أحقق أفضل ما يمكن تحقيقه في هذه التجربة. لم يتصل بي أحد ولا أعرف أي شيء عن هذا الموضوع. دائما يُقال الكثير عني وعن اللاعبين”.

وجاءت تصريحات زيدان عشية التوجه لمواجهة ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني، الأحد.

فريق المدرب الفرنسي كان قد نهض من كبوة خسارته أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو الإسباني 2- صفر.