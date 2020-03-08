بتسديدة تيفيز.. بوكا جونيورز ينتزع الدوري “من فم الغريم”

أحرز كارلوس تيفيز هدفا بتسديدة رائعة، ليهدي بوكا جونيورز لقب الدوري الأرجنتيني، السبت، حيث تفوق 1-صفر على خيمناسيا وانتزع لقب المسابقة في الجولة الأخيرة للموسم.

وكان ريفر بليت متقدما على بوكا بفارق نقطة واحدة قبل انطلاق الجولة الأخيرة، وكان سيضمن إحراز اللقب إذا خرج بالانتصار، لكنه تعادل 1-1 خارج أرضه مع أتليتيكو توكومان.

وفي التوقيت ذاته كان بوكا يحتاج إلى الفوز على أرضه أمام، خيمناسيا وينتظر تعثر ريفر.

وخرج بوكا بالانتصار المطلوب بالفعل، ليجتاز غريمه بفضل تسديدة هائلة من تيفيز من 20 مترا، قبل 18 دقيقة من النهاية.

وتوج بوكا بلقب الدوري للمرة الثالثة في 4 سنوات، وحرم ريفر من إحراز لقبه الأول في المسابقة منذ 2014.

وثأر بوكا للهزيمة أمام ريفر في نهائي “كوبا ليبرتادوريس” عام 2018، وكذلك في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية العام الماضي.

وتمثل النتيجة ضربة للمدرب مارسيلو غاياردو الذي كان يمني النفس بحصد الدوري لأول مرة، حيث توج لاعب وسط ريفر السابق بأغلب الألقاب الممكنة في مسيرته الرائعة كمدرب، لكن ينقصه هذا اللقب.

وكان ريفر بليت متقدما على بوكا بفارق نقطة واحدة قبل انطلاق الجولة الأخيرة، وكان سيضمن إحراز اللقب إذا خرج بالانتصار، لكنه تعادل 1-1 خارج أرضه مع أتليتيكو توكومان.

وفي التوقيت ذاته كان بوكا يحتاج إلى الفوز على أرضه أمام، خيمناسيا وينتظر تعثر ريفر.

وخرج بوكا بالانتصار المطلوب بالفعل، ليجتاز غريمه بفضل تسديدة هائلة من تيفيز من 20 مترا، قبل 18 دقيقة من النهاية.

وتوج بوكا بلقب الدوري للمرة الثالثة في 4 سنوات، وحرم ريفر من إحراز لقبه الأول في المسابقة منذ 2014.

وثأر بوكا للهزيمة أمام ريفر في نهائي “كوبا ليبرتادوريس” عام 2018، وكذلك في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية العام الماضي.

وتمثل النتيجة ضربة للمدرب مارسيلو غاياردو الذي كان يمني النفس بحصد الدوري لأول مرة، حيث توج لاعب وسط ريفر السابق بأغلب الألقاب الممكنة في مسيرته الرائعة كمدرب، لكن ينقصه هذا اللقب.