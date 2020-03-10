كورونا يعصف بالدوري الإسباني.. مباريات “الليغا” دون جمهور

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، إقامة مباريات الجولتين المقبلتين على الأقل من المسابقة دون حضور مشجعين في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلن برشلونة أنه سيخوض مواجهة نابولي على أرضه في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل، خلف الأبواب المغلقة أيضا.

وفي إيطاليا، أعلن رئيس الوزراء، جوسيبي كونتي، مساء الاثنين، تعليق الأحداث الرياضية ومن بينها مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو” لمكافحة تفشي كورونا المستجد.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي: “لا توجد أسباب لاستمرار المباريات والأحداث الرياضية وأنا أعني دوري كرة القدم. أنا آسف لكن يتعين على جميع أنصار اللعبة «تيفوزي» أن يأخذوا علما بذلك”.

ولم يتطرق المسؤول الإيطالي لمصير المباريات التي ستخوضها الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في الأسابيع المقبلة، ولا إلى الرياضات الأخرى.

ويأتي القرار بعد اتخاذ الحكومة الإيطالية تدابير استثنائية، الأحد، بفرض حجر صحي على ملايين من الإيطاليين في شمال البلاد، بالإضافة إلى إجراءات تقييدية في مختلف أنحاء البلاد يسري مفعولها حتى الثالث من أبريل المقبل أيضا.

وفي وقت سابق، أعلن برشلونة أنه سيخوض مواجهة نابولي على أرضه في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل، خلف الأبواب المغلقة أيضا.

وفي إيطاليا، أعلن رئيس الوزراء، جوسيبي كونتي، مساء الاثنين، تعليق الأحداث الرياضية ومن بينها مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو” لمكافحة تفشي كورونا المستجد.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي: “لا توجد أسباب لاستمرار المباريات والأحداث الرياضية وأنا أعني دوري كرة القدم. أنا آسف لكن يتعين على جميع أنصار اللعبة «تيفوزي» أن يأخذوا علما بذلك”.

ولم يتطرق المسؤول الإيطالي لمصير المباريات التي ستخوضها الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في الأسابيع المقبلة، ولا إلى الرياضات الأخرى.

ويأتي القرار بعد اتخاذ الحكومة الإيطالية تدابير استثنائية، الأحد، بفرض حجر صحي على ملايين من الإيطاليين في شمال البلاد، بالإضافة إلى إجراءات تقييدية في مختلف أنحاء البلاد يسري مفعولها حتى الثالث من أبريل المقبل أيضا.