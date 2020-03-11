بسبب كورونا.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

تأجلت مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، بسبب تعامل لاعبي النادي اللندني مع مالك أولمبياكوس اليوناني، إيفانغيلوس ماريناكيس، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وذكر سيتي في بيان “تأجلت مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد ضيفه أرسنال.

وأضاف “قرار التأجيل يأتي كإجراء وقائي وفقا لنصائح طبية بعد تعامل أشخاص في أرسنال مع إيفانغيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس الذي أعلن إصابته بفيروس كوفيد-19”.

والثلاثاء، أعلن ماريناكيس الذي يملك نوتنغهام فورست الإنجليزي المنافس في الدرجة الثانية إصابته بفيروس كورونا.

وحل الفريق اليوناني ضيفا على أرسنال، الخميس الماضي، في إياب دور 32 بالدوري الأوروبي.

وذكر سيتي في بيان “تأجلت مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد ضيفه أرسنال.

وأضاف “قرار التأجيل يأتي كإجراء وقائي وفقا لنصائح طبية بعد تعامل أشخاص في أرسنال مع إيفانغيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس الذي أعلن إصابته بفيروس كوفيد-19”.

والثلاثاء، أعلن ماريناكيس الذي يملك نوتنغهام فورست الإنجليزي المنافس في الدرجة الثانية إصابته بفيروس كورونا.

وحل الفريق اليوناني ضيفا على أرسنال، الخميس الماضي، في إياب دور 32 بالدوري الأوروبي.