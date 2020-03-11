سان جرمان يكسر عقدته.. ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا

بلغ باريس سان جرمان الفرنسي الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما قلب تخلفه أمام بوروسيا دورتموند الألماني 1-2 ذهابا إلى فوز 2-صفر إيابا في العاصمة الفرنسية الأربعاء.

وسجل البرازيلي نيمار «28» والإسباني خوان برنات «45» الهدفين.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها سان جرمان هذا الدور منذ عام 2016 ليكسر عقدة لازمته في المواسم الثلاثة الماضية فشل فيها في تخطي دور ثمن النهائي أمام برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ومانشستر يونايتد الإنجليزي تواليا.

وسجل البرازيلي نيمار «28» والإسباني خوان برنات «45» الهدفين.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها سان جرمان هذا الدور منذ عام 2016 ليكسر عقدة لازمته في المواسم الثلاثة الماضية فشل فيها في تخطي دور ثمن النهائي أمام برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ومانشستر يونايتد الإنجليزي تواليا.