بأخطاء إسبانية.. أتلتيكو مدريد يقهر ليفربول في عقر داره

ودع ليفربول الإنجليزي حامل اللقب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد خسارته أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2-3 بعد التمديد لوقت إضافي، الأربعاء، على ملعب أنفيلد، عاجزا عن تعويض خسارته ذهابا صفر-1.

وفرض “الحمر” وقتا إضافيا بعد هدف الهولندي جورجينيو فينالدوم «43»، لكن خطأ من حارسهم الإسباني أدريان، أدى إلى تقليص أتلتيكو الفارق 1-2 في الشوط الإضافي الأول، ما صعب المهمة كثيرا على لاعبي المدرب الألماني يورغن كلوب.

وسجل البديل ماركوس ليورنتي هدفين في الشوط الإضافي الأول «97 و105+1» قلبا الطاولة على المضيف، بعدما كان يسير بثبات نحو ربع النهائي إثر هدف التعزيز من البرازيلي روبرتو فيرمينو «94»، وحسم البديل الآخر ألفارو موراتا النتيجة في اللحظات الأخيرة «120+1».

وانضم أتلتيكو مدريد، وصيف البطولة في 1974 و2014 و2016، إلى اندية أتالانتا الإيطالي، لايبزيغ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي التي ضمنت تأهلها.

وتابع ليفربول، بطل أوروبا 6 مرات، فترة سيئة يمر بها راهنا شهدت خسارة أولى له في الدوري أمام واتفورد «صفر-3» وخروجه من الكأس المحلية أمام تشلسي «صفر-2».

ولم يبق لليفربول سوى الدوري المحلي، الذي يسير بثبات نحو حصد لقبه للمرة الأولى في 3 عقود، نظرا لتقدمه الخارق بفارق 25 نقطة على مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين.

وهذه الخسارة الأولى لليفربول على أرضه في 43 مباراة في مختلف المسابقات والأولى قاريا لمدربه الألماني يورغن كلوب على أرضه منذ استلامه تدريب ليفربول في 2015.

وفرض “الحمر” وقتا إضافيا بعد هدف الهولندي جورجينيو فينالدوم «43»، لكن خطأ من حارسهم الإسباني أدريان، أدى إلى تقليص أتلتيكو الفارق 1-2 في الشوط الإضافي الأول، ما صعب المهمة كثيرا على لاعبي المدرب الألماني يورغن كلوب.

وسجل البديل ماركوس ليورنتي هدفين في الشوط الإضافي الأول «97 و105+1» قلبا الطاولة على المضيف، بعدما كان يسير بثبات نحو ربع النهائي إثر هدف التعزيز من البرازيلي روبرتو فيرمينو «94»، وحسم البديل الآخر ألفارو موراتا النتيجة في اللحظات الأخيرة «120+1».

وانضم أتلتيكو مدريد، وصيف البطولة في 1974 و2014 و2016، إلى اندية أتالانتا الإيطالي، لايبزيغ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي التي ضمنت تأهلها.

وتابع ليفربول، بطل أوروبا 6 مرات، فترة سيئة يمر بها راهنا شهدت خسارة أولى له في الدوري أمام واتفورد «صفر-3» وخروجه من الكأس المحلية أمام تشلسي «صفر-2».

ولم يبق لليفربول سوى الدوري المحلي، الذي يسير بثبات نحو حصد لقبه للمرة الأولى في 3 عقود، نظرا لتقدمه الخارق بفارق 25 نقطة على مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين.

وهذه الخسارة الأولى لليفربول على أرضه في 43 مباراة في مختلف المسابقات والأولى قاريا لمدربه الألماني يورغن كلوب على أرضه منذ استلامه تدريب ليفربول في 2015.