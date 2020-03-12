رغم تفشي كورونا.. إذن استثنائي لرونالدو

رغم تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إيطاليا، حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي على إذن استثنائي للعودة مرة أخرى إلى تورينو.

وسافر كريستيانو رونالدو في رحلة سريعة إلى بلاده البرتغال من أجل الاحتفال بعيد ميلاد شقيقته رفقه عائلته، التي شاركت فيها والدته، ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، التي عانت مؤخرا من سكتة دماغية تعافت منها بالفعل.

ويتوقع عودة رونالدو إلى تورينو، الخميس، رغم الحظر المفروض على الطيران المباشر من البرتغال إلى إيطاليا، الذي فرضته الحكومة في البرتغال، كما فعلت الحكومة في إسبانيا هي الأخرى، تحرزا من فيروس كورونا المنتشر في العالم والذي أدى إلى وفاة عدد كبير من الأشخاص وبالأخص في إيطاليا.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن رونالدو تمكن من الحصول على إذن خاص بالعودة إلى إيطاليا في رحلة مباشرة خاصة من البرتغال، وسيؤدي هذا الأمر إلى التحايل على الحصار الجوي الذي تعاني منه إيطاليا.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإنه من المتوقع أن يستأنف “صاروخ ماديرا”، الخميس، تدريبات فريقه يوفنتوس رفقة زملائه تحضيرا لمباراة العودة في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، 17 مارس على ملعب “تورينو” أمام فريق أوليمبك ليون الفرنسي، في المباراة التي ستقام بدون حضور جماهيري.

ولن يخوض فريق السيدة العجوزة مباريات في الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة بعد قرار الحكومة الإيطالية بتعليق البطولة لأجل غير مسمى.

ويحتل كريستيانو رونالدو«35 عاما» المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 هدفا خلف المتصدر شيرو إيموبيلي، مهاجم فريق لاتسيو، الذي يمتلك 27 هدفا.

يذكر أن يوفنتوس الإيطالي أعلن في بيان، مساء الأربعاء، إصابة مدافعه دانييلي روغاني «26 عاما» بفيروس كورونا.

وأضاف “يتبع نادي يوفنتوس حاليا جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون بما في ذلك كل المخالطين للاعب”.

وسافر كريستيانو رونالدو في رحلة سريعة إلى بلاده البرتغال من أجل الاحتفال بعيد ميلاد شقيقته رفقه عائلته، التي شاركت فيها والدته، ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، التي عانت مؤخرا من سكتة دماغية تعافت منها بالفعل.

ويتوقع عودة رونالدو إلى تورينو، الخميس، رغم الحظر المفروض على الطيران المباشر من البرتغال إلى إيطاليا، الذي فرضته الحكومة في البرتغال، كما فعلت الحكومة في إسبانيا هي الأخرى، تحرزا من فيروس كورونا المنتشر في العالم والذي أدى إلى وفاة عدد كبير من الأشخاص وبالأخص في إيطاليا.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن رونالدو تمكن من الحصول على إذن خاص بالعودة إلى إيطاليا في رحلة مباشرة خاصة من البرتغال، وسيؤدي هذا الأمر إلى التحايل على الحصار الجوي الذي تعاني منه إيطاليا.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإنه من المتوقع أن يستأنف “صاروخ ماديرا”، الخميس، تدريبات فريقه يوفنتوس رفقة زملائه تحضيرا لمباراة العودة في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، 17 مارس على ملعب “تورينو” أمام فريق أوليمبك ليون الفرنسي، في المباراة التي ستقام بدون حضور جماهيري.

ولن يخوض فريق السيدة العجوزة مباريات في الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة بعد قرار الحكومة الإيطالية بتعليق البطولة لأجل غير مسمى.

ويحتل كريستيانو رونالدو«35 عاما» المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 هدفا خلف المتصدر شيرو إيموبيلي، مهاجم فريق لاتسيو، الذي يمتلك 27 هدفا.

يذكر أن يوفنتوس الإيطالي أعلن في بيان، مساء الأربعاء، إصابة مدافعه دانييلي روغاني «26 عاما» بفيروس كورونا.

وأضاف “يتبع نادي يوفنتوس حاليا جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون بما في ذلك كل المخالطين للاعب”.