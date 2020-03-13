قبل “موقعة” ليفربول.. جميع لاعبي إيفرتون في الحجر الصحي

قرر نادي إيفرتون الإنجليزي، وضع جميع لاعبي الفريق الأول تحت حجر صحي منزلي، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء قرار إيفرتون بعد ظهور أعراض فيروس كورونا، على أحد لاعبي الفريق، لم يذكر اسمه في بيان النادي الرسمي.

ويأتي الحجر الصحي لإيفرتون قبل أيام من موقعة “الديربي” أمام ليفربول، مساء الاثنين، والتي قد يتم تأجيلها بعد بيان إيفرتون.

وارتفعت نسبة الإصابات بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرا، حيث أصبح لاعب تشلسي كالوم هادسون-أودوي أول لاعب في الدوري يصاب بفيروس كورونا المستجد، مما وضع اعضاء فريقه تشلسي في حجر صحي الخميس.

كما أصيب مدرب أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، بالفيروس، وتم وضعه في حجر صحي، بالإضافة لجميع لاعبي الفريق.

وأعلن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث في الدوري، أن 3 من لاعبيه وضعوا في حجر صحي منزلي، بعد ظهور أعراض الإصابة، الخميس.

ويتوقع أن تعلن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إيقاف منافسات الدوري، الذي كان مقررا أن يستمر بجولته الثلاثون، السبت، باستثناء مباراة أرسنال وبرايتون التي تم تأجيلها رسميا.

وفي حال استمرار مباريات الدوري، فمن المتوقع أن يتم تأجيل مباريات واتفورد وليستر سيتي، وأستون فيلا أمام تشلسي، وإيفرتون أمام ليفربول.

وجاء قرار إيفرتون بعد ظهور أعراض فيروس كورونا، على أحد لاعبي الفريق، لم يذكر اسمه في بيان النادي الرسمي.

ويأتي الحجر الصحي لإيفرتون قبل أيام من موقعة “الديربي” أمام ليفربول، مساء الاثنين، والتي قد يتم تأجيلها بعد بيان إيفرتون.

وارتفعت نسبة الإصابات بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرا، حيث أصبح لاعب تشلسي كالوم هادسون-أودوي أول لاعب في الدوري يصاب بفيروس كورونا المستجد، مما وضع اعضاء فريقه تشلسي في حجر صحي الخميس.

كما أصيب مدرب أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، بالفيروس، وتم وضعه في حجر صحي، بالإضافة لجميع لاعبي الفريق.

وأعلن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث في الدوري، أن 3 من لاعبيه وضعوا في حجر صحي منزلي، بعد ظهور أعراض الإصابة، الخميس.

ويتوقع أن تعلن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إيقاف منافسات الدوري، الذي كان مقررا أن يستمر بجولته الثلاثون، السبت، باستثناء مباراة أرسنال وبرايتون التي تم تأجيلها رسميا.

وفي حال استمرار مباريات الدوري، فمن المتوقع أن يتم تأجيل مباريات واتفورد وليستر سيتي، وأستون فيلا أمام تشلسي، وإيفرتون أمام ليفربول.