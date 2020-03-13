تغريم نجم برشلونة 33 ألف يورو بسبب “الإهمال”

ألزمت محكمة إسبانية مدافع برشلونة الإسباني صامويل أومتيتي بدفع 33 ألف يورو، بسبب الأضرار التي ألحقها بالمنزل الذي كان يستأجره.

وأفادت تقارير صحفية أن اللاعب الفرنسي قد دفع بالفعل 14 ألف يورو لمالك المنزل بسبب الأضرار، لكن القضاء الإسباني قدر قيمتها بـ33 ألفا.

وأوضحت صحيفة “أس” الرياضية أن أومتيتي تمت محاكمته في فبراير الماضي، حيث اضطر للإدلاء بشهادته بشأن الشكوى في نفس يوم مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا.

وزعم مالك المنزل أن أومتيتي ألحق أضررا بالفيلا التي أقام فيها ذات مرة في بلدة بايكس يوبريغات القريبة من برشلونة.

وعندما تم تفتيش المنزل جرى العثور على أثاث مكسور، كما فقدت قطع من العشب والأطباق، واستشهد الخبراء بوجود إهمال في الصيانة لا سيما في الأرضيات والجدران والأسقف والحديقة.

وأفادت تقارير صحفية أن اللاعب الفرنسي قد دفع بالفعل 14 ألف يورو لمالك المنزل بسبب الأضرار، لكن القضاء الإسباني قدر قيمتها بـ33 ألفا.

وأوضحت صحيفة “أس” الرياضية أن أومتيتي تمت محاكمته في فبراير الماضي، حيث اضطر للإدلاء بشهادته بشأن الشكوى في نفس يوم مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا.

وزعم مالك المنزل أن أومتيتي ألحق أضررا بالفيلا التي أقام فيها ذات مرة في بلدة بايكس يوبريغات القريبة من برشلونة.

وعندما تم تفتيش المنزل جرى العثور على أثاث مكسور، كما فقدت قطع من العشب والأطباق، واستشهد الخبراء بوجود إهمال في الصيانة لا سيما في الأرضيات والجدران والأسقف والحديقة.