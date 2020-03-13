نجم بايرن ميونيخ يهاجم الاتحاد الألماني بسبب كورونا

هاجم نجم بايرن ميونيخ الألماني، تياغو ألكنتارا، قرار الاتحاد الألماني للكرة بإقامة مباريات الدوري هذه الجولة، بالرغم من المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا.

ونشر لاعب الوسط الإسباني، على حسابه الرسمي بتويتر، انتقادا لاذعا لقرار الاتحاد الألماني الذي صدر قبل ساعة الجمعة.

وكتب تياغو: “هذا جنون. توقفوا عن الاستخفاف بالموضوع وواجهوا الحقيقة. فلنكن صريحين، هناك أولويات أهم بكثير من الرياضة”.

وقرر الاتحاد الألماني بشكل “غريب” إجراء الجولة المقبلة من الدوري الألماني “بوندسليغا”، بين الجمعة والاثنين، بالرغم من إيقاف منافسات الدوري المحلي في معظم الدول الأوروبية.

وقرر الاتحاد إيقاف الدوري مؤقتا بعد انتهاء الجولة المقبلة، أي ابتداء من الثلاثاء، وبعد نهاية الجولة 26.

وسيستضيف بايرن ميونيخ ضيفه إينتراخت فرانكفورت، في أليانز أرينا، الأحد المقبل، في مباراة ستقام من دون حضور جماهيري.

ونشر لاعب الوسط الإسباني، على حسابه الرسمي بتويتر، انتقادا لاذعا لقرار الاتحاد الألماني الذي صدر قبل ساعة الجمعة.

وكتب تياغو: “هذا جنون. توقفوا عن الاستخفاف بالموضوع وواجهوا الحقيقة. فلنكن صريحين، هناك أولويات أهم بكثير من الرياضة”.

وقرر الاتحاد الألماني بشكل “غريب” إجراء الجولة المقبلة من الدوري الألماني “بوندسليغا”، بين الجمعة والاثنين، بالرغم من إيقاف منافسات الدوري المحلي في معظم الدول الأوروبية.

وقرر الاتحاد إيقاف الدوري مؤقتا بعد انتهاء الجولة المقبلة، أي ابتداء من الثلاثاء، وبعد نهاية الجولة 26.

وسيستضيف بايرن ميونيخ ضيفه إينتراخت فرانكفورت، في أليانز أرينا، الأحد المقبل، في مباراة ستقام من دون حضور جماهيري.