كورونا “يغزو” الدوري الإيطالي.. 6 إصابات جديدة في ناديين

أعلن ناديا سامبدوريا وفيورنتينا، الجمعة، إن 4 لاعبين آخرين من سامبدوريا، إضافة إلى لاعب من فيورنتينا، أصيبوا بفيروس كورونا، ليرتفع عدد اللاعبين المصابين بالفيروس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى سبعة.

وقال سامبدوريا، ومقره مدينة جنوة، إن اللاعبين المصابين هم النرويجي مورتن تورسبي والسويدي ألبين إيكدال وعمر كولي من غامبيا، والإيطالي أنطونيو لا غومينا، إضافة إلى طبيب الفريق أميديو بالداري.

وأوضح النادي في بيان “كلهم في صحة جيدة وفي منازلهم في جنوة”.

وتابع البيان: “يؤكد سامبدوريا مجددا أنه طبق على الفور جميع الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح، إذ جرى إغلاق جميع أماكن العمل في النادي، وتم وضع أفراد الفريق والمديرين والموظفين الذين يحتمل مخالطتهم لهذه الحالات في عزل طوعي في منازلهم”.

“يسير كل شيء على ما يرام وسنتجاوز معا هذا الأمر. إلزموا منازلكم”.

ويلعب تورسبي وإيكدال وكولي في التشكيلة الأساسية بانتظام هذا الموسم، بينما خاض لا غومينا مباراة واحدة فقط مع الفريق الأول.

وفي تطور آخر قال فيورنتينا إن مهاجمه الصربي دوسان فلاهوفيتش أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف النادي ومقره فلورنسا “إنه في منزله ولا يعاني من أي أعراض حاليا”.

وأصيب دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس ومانولو جابياديني مهاج مسامبدوريا بالفيروس في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتم تعليق مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي حتى الثالث من أبريل على الأقل، وسط حظر شامل على الأحداث الرياضية في إيطاليا الأكثر تضررا بالفيروس في أوروبا.

وقال سامبدوريا، ومقره مدينة جنوة، إن اللاعبين المصابين هم النرويجي مورتن تورسبي والسويدي ألبين إيكدال وعمر كولي من غامبيا، والإيطالي أنطونيو لا غومينا، إضافة إلى طبيب الفريق أميديو بالداري.

وأوضح النادي في بيان “كلهم في صحة جيدة وفي منازلهم في جنوة”.

وتابع البيان: “يؤكد سامبدوريا مجددا أنه طبق على الفور جميع الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح، إذ جرى إغلاق جميع أماكن العمل في النادي، وتم وضع أفراد الفريق والمديرين والموظفين الذين يحتمل مخالطتهم لهذه الحالات في عزل طوعي في منازلهم”.

“يسير كل شيء على ما يرام وسنتجاوز معا هذا الأمر. إلزموا منازلكم”.

ويلعب تورسبي وإيكدال وكولي في التشكيلة الأساسية بانتظام هذا الموسم، بينما خاض لا غومينا مباراة واحدة فقط مع الفريق الأول.

وفي تطور آخر قال فيورنتينا إن مهاجمه الصربي دوسان فلاهوفيتش أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف النادي ومقره فلورنسا “إنه في منزله ولا يعاني من أي أعراض حاليا”.

وأصيب دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس ومانولو جابياديني مهاج مسامبدوريا بالفيروس في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتم تعليق مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي حتى الثالث من أبريل على الأقل، وسط حظر شامل على الأحداث الرياضية في إيطاليا الأكثر تضررا بالفيروس في أوروبا.