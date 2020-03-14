“آس” الإسبانية: “حل واحد” لاستكمال دوري أبطال أوروبا

خلال ساعات وأيام استثنائية، يزداد فيها القلق العالمي من فيروس كوروبا، يبدو مصير دوري أبطال أوروبا، وهي بطولة الأندية الأشهر في العالم، على المحك، لاسيما بعد تفشي الفيروس في أوروبا، وإعلان منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن القارة العجوز باتت “بؤرة الفيروس” في العالم.

في تلك الأجواء دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إلى اجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، لبحث مصير مسابقتي الأندية وبطولة كأس أوروبا 2020.

وتأهلت أندية أتلتيكو مدريد، وباريس سان جرمان، ولايبزيغ، وأتالانتا بالفعل للدور ربع النهائي، بينما تأجلت مواجهات برشلونة أمام نابولي «1-1 ذهابا» ومانشستر سيتي أمام ريال مدريد «2-1»، وبايرن ميونيخ بمواجهة تشلسي «3-صفر»، ويوفنتوس أمام ليون «صفر-1».

ولكي يستأنف الاتحاد الأوروبي البطولتين فقد نقلت صحيفة “آس” الإسبانية عن “ديلي ميل” أن “يويفا” سيناقش كافة الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها، مؤكدة أن الإجراء الأكثر منطقية هو إنهاء مباريات إياب الدور دور الـ16، التي اختتم نصفها بالفعل، ثم خوض الأدوار المتبقية عبر “مباراة واحدة”، وليست مباراتي ذهاب وإياب كما كان معتاد.

وحسبما أفادت الصحيفة الإنجليزية، فإن هناك خياران بشأن طريقة إقامة تلك المباريات، إذا ما استقر يويفا على استكمال البطولة، هما إما إقامة تلك المباراة الواحدة على ملعب محايد، أو اللعب بأحد ملعبي الفريقين، ويتم تحديد ذلك حسب القرعة.

وأبدت “ديلي ميل” قدرا من التفاؤل بشأن إمكانية استئناف تلك المباريات في شهر أبريل المقبل، لذلك فقد اعتبرت أن ضيق الوقت سيجعل فكرة خوض مباراة واحدة الحل الأمثل، وفق ما نقلت “آس”.

يشار إلى أن اجتماع الاتحاد الأوروبي سيشهد مشاركة ممثلين عن كل الاتحادات الوطنية الـ55، إضافة إلى مسؤولين عن الأندية وممثلين للاعبين.

في تلك الأجواء دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إلى اجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، لبحث مصير مسابقتي الأندية وبطولة كأس أوروبا 2020.

وتأهلت أندية أتلتيكو مدريد، وباريس سان جرمان، ولايبزيغ، وأتالانتا بالفعل للدور ربع النهائي، بينما تأجلت مواجهات برشلونة أمام نابولي «1-1 ذهابا» ومانشستر سيتي أمام ريال مدريد «2-1»، وبايرن ميونيخ بمواجهة تشلسي «3-صفر»، ويوفنتوس أمام ليون «صفر-1».

ولكي يستأنف الاتحاد الأوروبي البطولتين فقد نقلت صحيفة “آس” الإسبانية عن “ديلي ميل” أن “يويفا” سيناقش كافة الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها، مؤكدة أن الإجراء الأكثر منطقية هو إنهاء مباريات إياب الدور دور الـ16، التي اختتم نصفها بالفعل، ثم خوض الأدوار المتبقية عبر “مباراة واحدة”، وليست مباراتي ذهاب وإياب كما كان معتاد.

وحسبما أفادت الصحيفة الإنجليزية، فإن هناك خياران بشأن طريقة إقامة تلك المباريات، إذا ما استقر يويفا على استكمال البطولة، هما إما إقامة تلك المباراة الواحدة على ملعب محايد، أو اللعب بأحد ملعبي الفريقين، ويتم تحديد ذلك حسب القرعة.

وأبدت “ديلي ميل” قدرا من التفاؤل بشأن إمكانية استئناف تلك المباريات في شهر أبريل المقبل، لذلك فقد اعتبرت أن ضيق الوقت سيجعل فكرة خوض مباراة واحدة الحل الأمثل، وفق ما نقلت “آس”.

يشار إلى أن اجتماع الاتحاد الأوروبي سيشهد مشاركة ممثلين عن كل الاتحادات الوطنية الـ55، إضافة إلى مسؤولين عن الأندية وممثلين للاعبين.